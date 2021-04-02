|
«Нет предпосылок, что туристы поедут хотя бы в июне». «Страна мини» уходит в бессрочный отпуск
Источник материала: Tut.by
Столичный музей «Страна мини» работает включительно до 4 апреля, а потом уходит в отпуск на неопределенное время. Об этом у себя в Facebook
Единственный в Беларуси музей миниатюр «Страна мини» временно закрывается после пяти лет работы. В музее пока не готовы комментировать, почему приняли такое решение и когда музей заработает снова.
Уточним, что октябре прошлого года Евгений Данилик уже
— Это непростое вынужденное решение, которое далось тяжело, так как рациональная часть говорит, что семь месяцев [на октябрь 2020 года] дотировать проект на 80% — это ненормально. Ближайшие месяцы ситуация сохранится из-за новой политической, ковидовской и экономической реальности. Нет предпосылок, что туристы поедут хотя бы в июне 2021 года, — опубликовал пост Евгений и добавил, что именно такой текст он написал от усталости от текущей ситуации, но поскольку музей — детище, в которое вложена душа, в том же октябре прошлого года он попытался совершить последнюю попытку сохранить проект.
Данилик добавил, что в свете развивающихся событий посещение музеев у людей отошло на третий план, появились сложности с оплатой аренды. В связи с этим руководитель был даже готов продавать экспонаты или менять помещение, но пригласил к диалогу коллег, чтобы порассуждать, как в новой реальности привлечь посетителей. По словам Евгения, на встрече, которая прошла осенью,
Спустя пять месяцев дирекция «Страны мини» таки приняла «непростое вынужденное решение»: с 5 апреля музей уходит в бессрочный отпуск. Если вы еще не успели познакомиться с макетами миниатюрной Беларуси, отправиться в VR-путешествие по достопримечательностям страны, увидеть новые экспонаты (например, дворец в Ружанах и церковь в Сарье), самое время посетить музей до конца этой недели.
Если надумаете сходить, рассказываем, как сэкономить: при покупке билета онлайн на AFISHA.TUT.BY вы получите скидку 20% на посещение музея. Так, полный билет обойдется вам в 10,40 рубля вместо 13, льготный — 8 рублей вместо 10. Экскурсия по экспозиции с экскурсоводами со скидкой будет стоить 16 рублей (стандартная) или 20,80 рубля (расширенная).
Музей располагается по адресу пр-т Независимости, 25, и работает до 4 апреля включительно. Посетить его можно с 13.00 до 20.00 в будни и с 11.00 до 20.00 в выходные.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичный музей «Страна мини» работает включительно до 4 апреля, а потом уходит в отпуск на неопределенное время. Об этом у себя в Facebook сообщил руководитель проекта...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)