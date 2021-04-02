«Нет предпосылок, что туристы поедут хотя бы в июне». «Страна мини» уходит в бессрочный отпуск

Источник материала: Tut.by

Столичный музей «Страна мини» работает включительно до 4 апреля, а потом уходит в отпуск на неопределенное время. Об этом у себя в Facebook сообщил руководитель проекта Евгений Данилик.



Фото: vk.com/belarusmini

Единственный в Беларуси музей миниатюр «Страна мини» временно закрывается после пяти лет работы. В музее пока не готовы комментировать, почему приняли такое решение и когда музей заработает снова.

Уточним, что октябре прошлого года Евгений Данилик уже собирался поставить проект на паузу, но искал пути выхода из сложившейся ситуации. Тогда руководитель так описывал проблемы своего музея и кризис в сфере:

— Это непростое вынужденное решение, которое далось тяжело, так как рациональная часть говорит, что семь месяцев [на октябрь 2020 года] дотировать проект на 80% — это ненормально. Ближайшие месяцы ситуация сохранится из-за новой политической, ковидовской и экономической реальности. Нет предпосылок, что туристы поедут хотя бы в июне 2021 года, — опубликовал пост Евгений и добавил, что именно такой текст он написал от усталости от текущей ситуации, но поскольку музей — детище, в которое вложена душа, в том же октябре прошлого года он попытался совершить последнюю попытку сохранить проект.

Данилик добавил, что в свете развивающихся событий посещение музеев у людей отошло на третий план, появились сложности с оплатой аренды. В связи с этим руководитель был даже готов продавать экспонаты или менять помещение, но пригласил к диалогу коллег, чтобы порассуждать, как в новой реальности привлечь посетителей. По словам Евгения, на встрече, которая прошла осенью, обсудили множество идей, в том числе эвакуацию музея в Гомельский дворцово-парковый комплекс. Но практически все они являются полноценными проектами, которые требуют время и деньги на запуск.



Фото: vk.com/belarusmini

Спустя пять месяцев дирекция «Страны мини» таки приняла «непростое вынужденное решение»: с 5 апреля музей уходит в бессрочный отпуск. Если вы еще не успели познакомиться с макетами миниатюрной Беларуси, отправиться в VR-путешествие по достопримечательностям страны, увидеть новые экспонаты (например, дворец в Ружанах и церковь в Сарье), самое время посетить музей до конца этой недели.

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Фото: vk.com/belarusmini

Музей располагается по адресу пр-т Независимости, 25, и работает до 4 апреля включительно. Посетить его можно с 13.00 до 20.00 в будни и с 11.00 до 20.00 в выходные.