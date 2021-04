Беларускі мастак Кузьміч спрабаваў пранікнуць у рэзыдэнцыю Макрона. Яго затрымалі

Источник материала: Свабода

1 красавіка, пасярод дня, мужчына спрабаваў пранікнуць у двор прэзыдэнцкага палацу, разьмешчанага ў доме № 55 на вуліцы Фабур-Сэнт-Анарэ, у 8-й акрузе Парыжу, паведамляе Le Figaro са спасылкай на надзейныя крыніцы.

Падчас спробы ўзьлезьці на высокую агароджу вакол рэзыдэнцыі прэзыдэнта рэспублікі Эманюэля Макрона і ягонай жонкі Брыжыт мужчына меў з сабой бутэльку з вадкасьцю і кавалак тканіны, папярэдне падпалены, паведамляе судовая крыніца выданьня.

Згаданага чалавека суправаджала пара, якая рабіла фота і відэа зь месца здарэньня. Трое былі ўзятыя пад варту за «наўмысны гвалт са зброяй», дадае тая самая крыніца. Расьсьледаваньнем займаецца крымінальная брыгада паліцыі. Яна мусіць вызначыць, ці чалавек кінуў бутэльку з запальнай вадкасьцю, ці проста яе ўпусьціў.

Сьледчым таксама давядзецца выявіць матывы парушальнікаў. Паводле крыніцы ў паліцыі, вадкасьць у бутэльцы не была небясьпечнай, і мужчына ва ўзросьце каля трыццаці гадоў сьцьвярджаў у сваё апраўданьне, што ён як мастак не жадаў учыняць гвалтоўнага акту.

Асобай, якая спрабавала трапіць у палац, быў беларускі мастак Аляксей Кузьміч, які пакінуў Беларусь пасьля жнівеньскіх падзеяў і неаднаразова пісаў, што знаходзіцца ў Парыжы.

Пра тое, што затрымалі менавіта Кузьміча, Свабодзе пацьвердзілі зь ягонага профілю ў Facebook.

У чацьвер, яшчэ да інцыдэнту, на старонцы мастака зьявіўся адкрыты ліст да прэзыдэнта Францыі Эманюэля Макрона. Месцам лякалізацыі допісу быў Элізэйскі палац. У лісьце Кузьміч мастацкімі вобразамі крытыкуе негвалтоўны супраціў і згадвае «кактэйль Молатава».

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);