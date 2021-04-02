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Строители в Колодищах задели высоковольтные провода - оба в больнице

02.04.2021 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

два монтажника (34 и 46 лет) на стройке в агрогородке Колодищи переставляли строительные леса и зацепили высоковольтные провода.


фото носит иллюстративный характер


Произошло короткое замыкание, строители получили электротравмы. Старший из мужчин перенес клиническую смерть. Оба в больнице, передает СК.
 
 
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два монтажника (34 и 46 лет) на стройке в агрогородке Колодищи переставляли строительные леса и зацепили высоковольтные провода.
 
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