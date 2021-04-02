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Строители в Колодищах задели высоковольтные провода - оба в больнице
Источник материала: Партизан
два монтажника (34 и 46 лет) на стройке в агрогородке Колодищи переставляли строительные леса и зацепили высоковольтные провода.
фото носит иллюстративный характер
Произошло короткое замыкание, строители получили электротравмы. Старший из мужчин перенес клиническую смерть. Оба в больнице,
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два монтажника (34 и 46 лет) на стройке в агрогородке Колодищи переставляли строительные леса и зацепили высоковольтные провода.
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