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Для блогеров Петрухина и Кабанова прокурор требует максимального наказания

02.04.2021 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Могилеве состоялись судебные прения по делу Сергея Петрухина и Александра Кабанова. Прокурор просит для них максимально возможные сроки по статьям Уголовного кодекса, по которым обвиняют брестских блогеров.



В частности, государственное обвинение просит суд назначить Кабанову и Петрухину по 3 года в колонии общего режима каждому, пишет 1reg.by

Кроме того, Петрухина хотят еще обязать выплатить штраф по приговору суда Бреста в размере 360 базовых величин (10440 рублей). Также предлагается удовлетворить в полном объеме иск сотрудника ОМОНа к подсудимым в сумме 1,5 тысячи рублей.

Сами блогеры на прениях не присутствуют: их удалили из зала суда еще в начале процесса. По всей видимости, выступить с последним словом у них тоже не будет возможности.

Как сообщалось ранее, 49-летнего брестского блогера YouTube-канала «Народный репортер» Сергея Петрухина задержали в деревне под Пуховичами 16 июня. Его обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), в оскорблении представителя власти в связи с исполнением служебных обязанностей (статья 369 УК) и в оскорблении судьи (статья 391 УК).

Его коллегу Александра Кабанова также обвиняют в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).  Кабанов пропал 15 июня 2020 года, когда пошел по вызову в поликлинику для контроля по отбытию карантина. Блогер получил 15 суток, пропал из изолятора и наконец нашелся в СИЗО в Минске. Теперь их судят в Могилеве.

По версии следствия, оба блогера получали деньги от Сергея Тихановского и находились в сговоре с ним. В обвинении указано, что Петрухин и Кабанов «создали и администрировали систему распространения информации, которая содержала ложную оценку нелегитимности представителей власти».

Также согласно обвинительному заключению, подсудимые разместили на YouTube-канале «Народный репортер» фотографию омоновца Виталия Автушенко с оскорбительными комментариями. Милиционер признан потерпевшим и пытается взыскать с обвиняемых 1,5 тысячи рублей за моральный ущерб.

Фотография силовика появилась в интернете после его участия в задержании блогера Сергея Тихановского под Могилевом 6 мая. Фото Автушенко увидел на YouTube-канале «Народный репортер» 8 мая. 

Он настаивает на том, что комментарий к фильму демонизирует его и оскорбляет его честь и достоинство. Автушенко сообщил суду, что его соседи перестали разговаривать с его родителями после появления фотографии.

«Я стал переживать за своих близких и друзей, потому что я представитель правоохранительных органов и боюсь, что третьи лица могут им навредить», – заявил в суде Виталий Автушенко.

Еще один "пострадавший" – судья Брестского областного суда Андрей Лещенко. Согласно обвинительному заключению, его оскорбил Сергей Петрухин.

Суд по делу блогеров из Бреста начался 11 февраля. Журналистов негосударственных СМИ в зал не пустили, а Петрухина с Кабановым судья в итоге удалила из зала суда и больше их на процесс не доставляли. Ровно через месяц стало известно, что Сергея Петрухина поместили в карцер после того, как он порезал себе вены.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Могилеве состоялись судебные прения по делу Сергея Петрухина и Александра Кабанова. Прокурор просит для них максимально возможные сроки по статьям Уголовного...
 
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