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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 3 апреля
Источник материала: ОНТ
В Беларуси прогнозируется мокрый снег и дождь 3 апреля,
В субботу в стране будет облачно с прояснениями. В утренние и дневные часы во многих районах пройдет мокрый снег и дожди, ночью – местами. На отдельных участках дорог синоптики прогнозируют гололедицу.
Ветер будет северный, северо-западный. Днем порывы местами могут достигать 14 м/с.
Ночью температура воздуха составит от -4°С до +2°С. Днем от +3°С до +9°С.
ФОТО: freepik
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В Беларуси прогнозируется мокрый снег и дождь 3 апреля, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. В субботу в стране будет облачно с прояснениями. В утренние и...
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