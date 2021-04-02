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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 3 апреля

02.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 3 апреля

В Беларуси прогнозируется мокрый снег и дождь 3 апреля, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

В субботу в стране будет облачно с прояснениями. В утренние и дневные часы во многих районах пройдет мокрый снег и дожди, ночью – местами. На отдельных участках дорог синоптики прогнозируют гололедицу. 

Ветер будет северный, северо-западный. Днем порывы местами могут достигать 14 м/с.

Ночью температура воздуха составит от -4°С до +2°С. Днем от +3°С до +9°С.

ФОТО: freepik

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В Беларуси прогнозируется мокрый снег и дождь 3 апреля, пишет БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет. В субботу в стране будет облачно с прояснениями. В утренние и...
 
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