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Две женщины лишились Br78 тыс. после звонков «банковских работников» в Viber

02.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Две женщины лишились Br78 тыс. после звонков «банковских работников» в Viber

Мошенники позвонили в Viber двум женщинам, после чего с их счетов было похищено Br78 тыс., сообщили в Следственном комитете. 

Похожий случай произошел 29 марта в Мядельском районе. Жертвой мошенников стала 40-летняя гражданка Казахстана, которая отдыхала в белорусском санатории. Женщине в Viber позвонил неизвестный мужчина и также сказал о необходимости установить приложение удаленного доступа. В результате с карт-счета потерпевшей украдено 38000 рублей.

ФОТО: freepik



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Мошенники позвонили в Viber двум женщинам, после чего с их счетов было похищено Br78 тыс., сообщили в Следственном комитете.  Похожий случай произошел 29 марта в...
 
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