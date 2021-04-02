Две женщины лишились Br78 тыс. после звонков «банковских работников» в Viber

Источник материала: ОНТ

Мошенники позвонили в Viber двум женщинам, после чего с их счетов было похищено Br78 тыс., сообщили в Следственном комитете.

Похожий случай произошел 29 марта в Мядельском районе. Жертвой мошенников стала 40-летняя гражданка Казахстана, которая отдыхала в белорусском санатории. Женщине в Viber позвонил неизвестный мужчина и также сказал о необходимости установить приложение удаленного доступа. В результате с карт-счета потерпевшей украдено 38000 рублей.

ФОТО: freepik









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