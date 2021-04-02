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«Мешков Брест» проиграл «Мотору» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов

02.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Мешков Брест» проиграл «Мотору» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов

Гандбольный клуб «Мешков Брест» уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На выезде команда Рауля Алонсо проиграла запорожскому «Мотору» со счётом – 30:32. 

Самым результативным игроком встречи стал правый крайний белорусской команды Максим Баранов, забросивший девять мячей. 

Белорусский легионер «Мотора» Борис Пуховский отличился четыре раза, в активе Вячеслава Бохана – на гол меньше. К сожалению, в концовке матча получил травму и не смог сыграть до конца один из лидеров БГК – Александр Шкуринский. Ответный поединок команды сыграют в Бресте 8 апреля.

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Теги: Брест
 
 
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Гандбольный клуб «Мешков Брест» уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На выезде команда Рауля Алонсо проиграла запорожскому «Мотору» со счётом – 30:32. ...
 
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