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«Мешков Брест» проиграл «Мотору» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
Гандбольный клуб «Мешков Брест» уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На выезде команда Рауля Алонсо проиграла запорожскому «Мотору» со счётом – 30:32.
Самым результативным игроком встречи стал правый крайний белорусской команды Максим Баранов, забросивший девять мячей.
Белорусский легионер «Мотора» Борис Пуховский отличился четыре раза, в активе Вячеслава Бохана – на гол меньше. К сожалению, в концовке матча получил травму и не смог сыграть до конца один из лидеров БГК – Александр Шкуринский. Ответный поединок команды сыграют в Бресте 8 апреля.
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Гандбольный клуб «Мешков Брест» уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На выезде команда Рауля Алонсо проиграла запорожскому «Мотору» со счётом – 30:32. ...
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