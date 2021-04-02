Как выбрать факультет мечты? Проект БГУ «Студент на неделю» поможет абитуриентам

Источник материала: ОНТ

Уже апрель: еще чуть-чуть – и вчерашние школьники понесут документы в вузы. Осталось сделать верный выбор. Проект БГУ «Студент на неделю» создан именно для того, чтобы помочь абитуриентам выбрать свой факультет мечты.

Старшеклассница Даша Надточаева провела свои весенние каникулы не так, как большинство школьников. Сладкий сон до полудня и прогулки с друзьями девушка сменила на лекции, семинары и задания. Все потому, что Даша стала одной из 12 участников проекта «Студент БГУ на неделю».

Дарья Надточаева, участница проекта «Студент БГУ на неделю»: «Первый раз я подала осенью, но во второй этап я не прошла. Сейчас прошла, помню этот момент: ем на кухне, и мне пишут: “Бронируй маршрутку на Минск!”. Сердце в пятки ушло, перестала дышать. Нереально крутые ощущения! Это все вместе: и навыки, и дает тебе такой серьезный толчок, мотивацию, чтобы ты работал, чтобы ты поступил».

Пять лет назад проект «Студент БГУ на неделю» стартовал именно на журфаке. В нынешнем году будущих студентов приняли 18 факультетов. Чтобы попасть в число участников, нужно было пройти довольно жесткий отбор – составить заявку и написать мотивационное письмо. Школьники ходили на лекции, знакомились с преподавателями и студентами. Кстати, именно студенты стали кураторами новобранцев.

Анна Вязицкая, студентка 2-го курса факультета журналистики БГУ, куратор проекта «Студент БГУ на неделю»: «Изначально мы подавали свои заявки, и так же проходили отбор, собеседование, по итогам которого на факультет журналистики было отобрано четыре куратора. Нам это даёт, в первую очередь, новые знакомства и опыт коммуникации с людьми».

Вчера «студенты на неделю» пришли на экскурсию на наш телеканал. Участники проекта познакомились со структурой, увидели, как создаются новости – по ту сторону экрана. Аппаратная, гримерка, студия – парни и девушки даже смогли почувствовать себя в роли ведущих программы «Наше утро».

Будущие студенты журфака смогли пообщаться с теми, кто в профессии уже давно – телеведущие ОНТ ответили на вопросы и рассказали о своем пути в журналистике.

Татьяна Трацевская, участница проекта «Студент БГУ на неделю»: «Мне было очень приятно встретиться с людьми, которые казались для меня всегда удивительными, я их видела на телевидении, это было приятно, и сейчас я нахожусь рядом с ними, и это невероятные ощущения. Вся экскурсия рассчитана на то, чтобы познакомить нас со всем процессом, показать интересные нюансы. Честно говоря, аудиовизуальную журналистику я никогда не рассматривала, но сейчас я задумаюсь об этом».

Проект «Студент на неделю» – отличная возможность еще в школе познакомиться с университетом мечты, получить заряд мотивации и интересно провести каникулы.

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