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Мужчина, похищая конфеты в магазине, ошибся в подсчётах и наворовал на уголовное дело

02.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина, похищая конфеты в магазине, ошибся в подсчётах и наворовал на уголовное дело

Человек на видео старательно складывает в корзину коробки конфет. Готовился к 8 марта? Нет. 

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Из корзины сладости переместились в рюкзак и магазин покинули без оплаты. Далее всё похищенное минчанин продал на рынке. Но вся «соль» этого «сладкого дела» заключалась в другом. Мужчина планировал украсть конфеты на сумму, не превышающую 10 базовых величин. Т.е. «уложиться» в 290 рублей. Чтобы в случае задержания отделаться административным наказанием за мелкое хищение. Однако мужчина ошибся в расчетах, и сумма причиненного ущерба составила более 380 белорусских рублей

33-летний безработный (и ранее судимый) минчанин теперь будет высчитывать срок лишения свободы. Уголовное дело всё-таки возбуждено.  

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Теги: Новости
 
 
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Человек на видео старательно складывает в корзину коробки конфет. Готовился к 8 марта? Нет.  Узнайте подробности в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:       ...
 
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