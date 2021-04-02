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Пассажирский поезд сошел с рельсов на Тайване

02.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пассажирский поезд сошел с рельсов на Тайване

Чрезвычайное происшествие на востоке Тайваня – с рельсов сошёл пассажирский поезд, который перевозил более 350 человек. Сообщается о как минимум 4 жертвах. 

Авария произошла на въезде в горный туннель. По одной версии, на рельсы с 20-метровой высоты упал грузовик с неисправными тормозами, который к тому же был неправильно припаркован на склоне над железной дорогой. По другой – состав столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней. В итоге второй и третий вагоны сошли с рельсов и поезд деформировался от удара о стену туннеля.

Последний раз на Тайване крупная железнодорожная авария была в октябре 2018 года, тогда погибли 22 человека и более 170 получили травмы.

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Чрезвычайное происшествие на востоке Тайваня – с рельсов сошёл пассажирский поезд, который перевозил более 350 человек. Сообщается о как минимум 4 жертвах.  Авария...
 
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