Бездомный пес 5 раз пытался стащить из магазина в США одного и того же плюшевого единорога: в итоге он получил и игрушку, и нового хозяина

Источник материала: ОНТ

В США бродячий пес несколько раз подряд попадался на попытке стащить одну и ту же игрушку. Хвостатый воришка постоянно заходил в один и тот же магазин и все время пытался утащить оттуда одного и того же плюшевого единорога. На очередной попытке утащить игрушку пес был пойман, однако в результате это обернулось для него началом новой жизни.



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Сотрудники магазина Dollar General, расположенного в Северной Каролине уже давно жаловались на пса, который уже пятый раз подряд проникал в магазин. Хитрец выжидал, пока очередной клиент откроет дверь и в этот момент проскальзывал внутрь. Интерес у него был только один – фиолетовый плюшевый единорог. «Он шел сразу к единорогу, каждый раз к одному и тому же», – рассказал один из работников магазина.



Mary Shannon Johnstone

В конце концов сотрудникам магазина надоели постоянные «посягательства» пса, и они решили вызвать службу по контролю за животными, которой воришка в итоге и был пойман. Однако это обернулось для пса внезапной удачей: сотрудницу службы, приехавшую по вызову, настолько тронула история с единорогом, что она сама купила ему столь желанную игрушку.



Mary Shannon Johnstone

В приюте пес получил кличку Сису. Нового питомца описали как послушного мальчика, который тем не менее может вести себя с другими собаками довольно нахально. Впрочем, этот крошечный минус не помешал очаровательному псу и его единорогу найти себе новый дом уже на следующий день.

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