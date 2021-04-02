Все больше белорусских аграриев подключаются к посевным работам

Источник материала: ОНТ

Посевная – по всей стране! Подключился к ней и северный регион страны, на полях работают аграрии Поставского, Лепельского и Чашникского районов. Засев пока не массовый.

В новом сезоне Витебские аграрии обкатывают новую сельхозтехнику. К примеру, широкозахватное оборудование помогает серьезно экономить: вместо 5 метров – сразу финишная обработка полосой в 18. Помимо зерна, ставку делают на кукурузу и горох. Если погода не подведет, то за 2 недели все работы по засеву полей в области будут завершены.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Наверно, идеальных условий никогда не было в Республике Беларусь, что-то да возникало, но сегодня технологии, которые у нас есть, позволяют получать устойчивые урожаи. На данный момент нам нужно своевременно провести подкормки озимых культур и многолетних трав».

Массово посевная идёт в Брестской, Гродненской и Гомельской областях. Постепенно включаются в работу аграрии центрального и северо-восточного регионов. Осенью ждут богатый урожай зерновых – 8,5 миллионов тонн.

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