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Все больше белорусских аграриев подключаются к посевным работам
Источник материала: ОНТ
Посевная – по всей стране! Подключился к ней и северный регион страны, на полях работают аграрии Поставского, Лепельского и Чашникского районов. Засев пока не массовый.
В новом сезоне Витебские аграрии обкатывают новую сельхозтехнику. К примеру, широкозахватное оборудование помогает серьезно экономить: вместо 5 метров – сразу финишная обработка полосой в 18. Помимо зерна, ставку делают на кукурузу и горох. Если погода не подведет, то за 2 недели все работы по засеву полей в области будут завершены.
Массово посевная идёт в Брестской, Гродненской и Гомельской областях. Постепенно включаются в работу аграрии центрального и северо-восточного регионов. Осенью ждут богатый урожай зерновых – 8,5 миллионов тонн.
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Посевная – по всей стране! Подключился к ней и северный регион страны, на полях работают аграрии Поставского, Лепельского и Чашникского районов. Засев пока не...
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