13 фото, запрещенных в СССР. Пятое фото повергнет вас в шок!

Источник материала: ОНТ

«Раньше было лучше» – часто мы слышим от старшего поколения. В СССР продукты были натуральными, не было химии, люди были проще и добрее, жили дружнее.

В этой статье представлены фото следующих авторов: Владимира Соколаева, Владимира Воробьева, Александра Трофимова и Георгия Пинхасова. Снимки делались без фильтров и ретуши для того, чтобы показать реалии СССР.







Фото: mirovich.media

В каких-то странах до сих пор борются за равенство между мужчинами и женщинами, но в СССР такой проблемы не возникало. Все работали на равных.



Фото: cameralabs.org

«Новосел Ордженикидзевского района», 1984 год. Известная фотография, рассказывающая, как хорошо жили новоселы. Мужчина в носках и сланцах вышел на улицу, чтобы приготовить обед.



Фото: minval.az

В СССР не было автосервисов на каждом шагу, поэтому обладатель автомобиля должен был знать, как починить машину самостоятельно.



Фото: minval.az

Фотография «Продажа бараньих ребрышек». Люди с улыбками на лице стоят на улице в ожидании своего куска ребра. Полная антисанитария, голые ребра без мяса, но люди стоят и ждут, потому что других вариантов у них нет.



Фото: minval.az

А вот и дружный народ, который не оставит товарища в беде. Мужчина напился до бесчувствия, а люди рядом даже не смотрят в его сторону.



Фото: mirovich.media

Курицы продавались плохо ощипанными, поэтому приходилось обжигать остатки на костре или дома на газу. Чаще выбирали улицу, так как запах был не из приятных. Посмотрите на форму и размер курицы. Такое ощущение, что тушку держали на строгой диете.



Фото: mirovich.media

Девушка родила, и ее положили на кушетку в проходе. В руках кефир – лечебное восстанавливающее средство, так как ничего другого не имелось. Все самое лучше мамам.



Фото: mirovich.media

«Обед бригады на свиноферме». Настоящий пир из хлеба и какого-то напитка.



Фото: mirovich.media

«Женщины с беляшами и тележкой кирпичей», 1981 год. Нет разницы, мужчина ты или женщина. Хочешь есть – иди и работай. Обратите внимание на беляши в руках другой женщин – яркий пример правильного питания, о котором так часто говорят люди, жившие в СССР.



Фото: minval.az

«Наказание». Воспитание детей в лагере выглядело именно так. Было принято за проступок любого характера ребенка голышом выставить за дверь, в середину комнаты или в угол. А дальше дитя должно было понять, что так делать больше нельзя.



Фото: m24.ru

Очереди. Они были везде, где есть еда, одежда или предметы техники. Дефицит заставлял людей ждать часами, чтобы купить себе хоть что-то. Часто в такие очереди брали детей, из-за дефицита многие товары давали по одному в руки.



Фото: news.obozrevatel.com

А вот и изобилующие ассортиментом полки магазинов.



Фото: news.obozrevatel.com

Похороны Андропова. Людей заставляли собираться в актовом зале и смотреть по телевизору на похороны глав государства.





Как вам СССР? Покажите эту статью фанатам того времени, чтобы вспомнили, как все было на самом деле. Новшества пугают людей, поэтому часто мы пытаемся зацепиться за прошлое и найти там свое счастье. Но давайте посмотрим объективно на то, что происходило в СССР.





По материалам сайтов kasparov.ru , onedio.ru , mirovich.media , news.obozrevatel.com

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