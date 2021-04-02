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18-летнему парню не продали алкоголь в магазине: он решил отомстить, потому что клиент всегда должен быть прав

02.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

18-летнему парню не продали алкоголь в магазине: он решил отомстить, потому что клиент всегда должен быть прав

Одному из магазинов в Полоцком районе обиженный покупатель решил отомстить. Почему? 

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18-летний житель Полоцкого района расстроился после отказа продавца продать ему пива и чипсов из-за закрытия магазина. Находясь под воздействием спиртного, у молодого человека созрел план, как все же получить желаемое.

Он договорился с приятелем: как только стемнеет, то они ограбят «несговорчивый» магазин. Потому что клиент всегда должен быть прав. Он разбил стекло и пытался вытащить товар через окно, но не смог. Проник в магазин через другое окно, вскрыл кассу, забрал деньги и товар.   

Позже украденное спрятали в старой кочегарке, находившейся неподалеку. Завершив «рейд», фигуранты прихватили ящик с монетами, который вскрыли уже дома. Там же поделили его содержимое, как и остальное похищенное имущество. Примечательно, что магазинный мститель даже не пытался скрыть лицо во время преступления. И попал в объективы всех камер. Возбуждено уголовное дело.

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Теги: Новости
 
 
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Одному из магазинов в Полоцком районе обиженный покупатель решил отомстить. Почему?  Подробнее смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»:     Теперь у...
 
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