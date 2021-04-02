Никулин, Рязанова, Догилева... Что стало с их детьми?

Источник материала: ОНТ

Советские фильмы – это как отдельный вид искусства. Актеры в СССР были уникальными, они все являлись героями своего времени. Такие живые и настоящие, такие дорогие нашим сердцам. Но что же стало с потомками известных советских актеров? Вам интересно, как сложилась их судьба?





Екатерина Дурова (дочь Льва Дурова)



Фото: russian.rt.com

Судьба Екатерины так и подталкивала ее пойти по стопам отца – стать актрисой. В ее детстве родители часто были на гастролях, поэтому Екатерина была предоставлена сама себе. Это не отбило у нее желание стать творческим человеком, поэтому она поступила в ГИТИС, а после окончания пошла работать в театр. Также она снималась в нескольких фильмах, но ее сердце было отдано театру.

Звание заслуженной артистки РФ ей принесли именно театральные работы.

Максим Никулин (сын Юрия Никулина)



Фото: 1tv.ru

Дебют Максима был в фильме «Бриллиантовая рука», где он сыграл мальчика, идущего по воде. И вот, казалось бы, начало карьеры для сына известного актера, но Максим выбрал другой путь. Он стал преуспевающим журналистом, но обстоятельства его вынудили помогать папе в цирке. Работа стала приносить удовольствие Максиму, поэтому он решил посвятить этому делу всю свою жизнь. На данный момент сын Юрия Никулина является генеральным директором цирка на Цветном, а также иногда снимается в документальных фильмах.

Данила Перов (сын Раисы Рязановой)



Фото: woman.forumdaily.com

Прекрасный пример того, что у талантливых людей рождаются талантливые дети. Данила начал сниматься уже в 1 год. И его так захватила эта профессия, что он решил продолжать дело своей мамы.

Заслуженный артист России закончил МХАТ, продолжил сниматься в кино и играть в театре, также работал радиоведущим. Данила снялся в более 60 фильмах, среди них самые известные «Инспектор ГАИ» (1982 г.), «Дежурный ангел» (сериал, 2010 г. ), «Хочу, чтоб он пришел» (1981 г.)

Причиной смерти известного актера 22 января 2020 года стал оторвавшийся тромб. Данила умер в возрасте 51 года.

Елизавета Мартиросян (дочь Татьяны Васильевой)



Фото: kto-chto-gde.ru

Когда Татьяна Васильева была замужем за Георгием Мартиросяном, у них родилась дочка Елизавета. С самого детства родители предрекали ей большое будущее в актерской сфере. Под гнетом семьи Елизавета начала развиваться в этом направлении, стала на определенный промежуток времени звездой таких сериалов, как «Хозяйка тайги», «Непрощенные», «Синие ночи». Но актрисе больше нравилось играть в театре, поэтому она основное время посвящает ему, а также воспитанию детей.

Екатерина Догилева (дочь Татьяны Догилевой)



Фото: starhit.ru

Малышку в детстве спрашивали, кем она хочет стать, на этот вопрос у нее всегда был лишь один ответ: «Только не актрисой!» Однако судьба распорядилась по-другому, и Екатерина все-таки ушла в творчество, как и ее мама. Закончив курсы актерского мастерства в Кембридже, Екатерина поступила в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. После нелегкого пути обучения начинающая актриса двинулась в Голливуд, но по ряду обстоятельств все-таки вернулась в Россию к маме.

Екатерина активно снимается в фильмах и сериалах. Среди ее актерских работ – «Заповедный спецназ», «Обычная женщина», «Брачные игры», «Ланцет», «Джинн» и т.д.





По материалам сайтов kinopoisk.ru , adme.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram