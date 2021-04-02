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Ваши дети будут в восторге! Культовые игры из СССР, о которых вы могли забыть
Источник материала: ОНТ
Весенние каникулы – у детей есть еще три дня, чтобы вдоволь насладиться свободным временем. Хочешь – на улице играй, хочешь – спи до обеда, хочешь – в кино ходи… Вариантов, как не заскучать, много, да и детям скука не к лицу. Мы узнали их мнение о том, как провести часы, не занятые учебой.
Современные дети не так увлекаются подвижными играми, как это было раньше. Много свободного времени они проводят за гаджетами, а вот всего каких-то десять лет назад со двора попробуй ребенка дозовись! И немудрено – активностей много. Например, прятки. И на улице, и в помещении для этой забавы найдется место. Казаки-разбойники – игра, которая сочетает элементы салок и пряток. «Классики» – здесь нужно чертить мелом на асфальте.
Еще одна культовая дворовая игра из СССР – резиночка. Резинку натягивали между двумя участниками, третий играющий прыгал, проходя разные уровни сложности игры.
ФОТО: freepik
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Весенние каникулы – у детей есть еще три дня, чтобы вдоволь насладиться свободным временем. Хочешь – на улице играй, хочешь – спи до обеда, хочешь – в кино ходи…...
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