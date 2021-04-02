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Любители гладкого тела? Двое парней похитили товары для бриться больше чем на 380 рублей из столичного магазина
Источник материала: ОНТ
Попались двое (на первый взгляд) любителей чистого и гладкого тела. Они похитили бритвенные принадлежности больше чем на 380 рублей. Для чего и кому понадобилось столько бритв?
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К совершению данного преступления причастны нигде не работающие 32- и 33-летние жители столицы. Выяснилось, что мужчины, находясь в магазине, взяли со стеллажей товары для бриться, спрятали их в рюкзак и вынесли из торгового объекта. И не в гигиенических целях, а для перепродажи. Все вырученные деньги потратили на личные нужды. Кстати, один из задержанных ранее уже был судим.
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Любители гладкого тела? Двое парней похитили товары для бриться больше чем на 380 рублей из столичного магазина
Попались двое (на первый взгляд) любителей чистого и гладкого тела. Они похитили бритвенные принадлежности больше чем на 380 рублей. Для чего и кому понадобилось...
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