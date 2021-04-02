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В Бельгии местные жители устроили вечеринку в честь 1 апреля. Их разгоняли водометами

02.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бельгии местные жители устроили вечеринку в честь 1 апреля. Их разгоняли водометами

Бельгийская полиция применила водометы для разгона первоапрельской вечеринки. В Брюсселе более пяти тысяч человек таким образом протестовали против ковидных ограничений.

Неизвестные разместили в соцсетях призыв собраться в центральном парке. Прокуратура Брюсселя сразу же предупредила, что вечеринка – нелегальное мероприятие, а её участников привлекут к ответственности. Собравшиеся отказались расходиться и стали проявлять агрессию. Почти два десятка стражей порядка получили ранения. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Новую волну протестов вызвало решение бельгийских властей ужесточить ограничения, чтобы избежать роста заболеваемости COVID-19. В то же время суд первой инстанции в Брюсселе обязал государство в течение 30 дней отменить подобные меры из-за «отсутствия законодательной базы». Правительство обжаловало это решение.

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Бельгийская полиция применила водометы для разгона первоапрельской вечеринки. В Брюсселе более пяти тысяч человек таким образом протестовали против ковидных...
 
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