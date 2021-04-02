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Тогда и сейчас: как изменились культовые советские актеры, которых мы помним совсем молодыми

02.04.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тогда и сейчас: как изменились культовые советские актеры, которых мы помним совсем молодыми

Советский кинематограф покорил сердца миллионов зрителей и, конечно же, главная заслуга в этом принадлежит великолепным актерам, за чьей игрой мы до сих пор с наслаждением наблюдаем. Однако времена меняются и всеми любимые артисты меняются вместе с ними. Как выглядят звезды советского кино сегодня? Смотрите в нашей подборке. 

Станислав Любшин 

© Мне двадцать лет / Киностудия имени М. Горького© Lomohov Anatoly / East News

Валентина Талызина

© Старики-разбойники / Мосфильм© Россия 1 / Youtube

Александр Калягин

© Здравствуйте, я ваша тётя! / ТО «Экран»© Kashaev Pavel/East News

Екатерина Васильева

© Соломенная шляпка / Киностудия «Ленфильм»© Телеканал СПАС / Youtube

Юрий Назаров

© Земля Санникова / Мосфильм© Россия 1 / Youtube

Валентина Теличкина

© Где находится нофелет? / Мосфильм© Идеальный ремонт / Youtube

Геннадий Нилов

© Три плюс два / Киностудия имени М. Горького, © Центральное Телевидение / Youtube

Лариса Лужина

© Кыш и Двапортфеля / Мосфильм, © Документальное кино на Первом / Youtube

Борис Токарев

© Два капитана / Мосфильм, © Россия 1 / Youtube

Раиса Рязанова

© Дамское танго / Киностудия им. М. Горького, © Россия 1 / Youtube

Леонид Кулагин

© Приваловские миллионы / Свердловская киностудия, © Россия 1 / Youtube

Наталья Тенякова

© Любовь и голуби / Мосфильм© Первый канал / Youtube

Владимир Стеклов

© Вера, надежда, любовь / Киностудия им. М. Горького© Россия 1 / Youtube

Евгений Данчевский

© Живой труп / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России© Странники терпенья / Sputnik Oy

Юлия Борисова

© Идиот / Мосфильм, © Dmitry NAUMOV / Youtube

Ирина Муравьева

© Карнавал / Киностудия им. М. Горького, © Сегодня вечером / Youtube

Источник: adme.ru

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Советский кинематограф покорил сердца миллионов зрителей и, конечно же, главная заслуга в этом принадлежит великолепным актерам, за чьей игрой мы до сих пор с...
 
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