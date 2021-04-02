Тогда и сейчас: как изменились культовые советские актеры, которых мы помним совсем молодыми

Источник материала: ОНТ

Советский кинематограф покорил сердца миллионов зрителей и, конечно же, главная заслуга в этом принадлежит великолепным актерам, за чьей игрой мы до сих пор с наслаждением наблюдаем. Однако времена меняются и всеми любимые артисты меняются вместе с ними. Как выглядят звезды советского кино сегодня? Смотрите в нашей подборке.

Станислав Любшин

© Мне двадцать лет / Киностудия имени М. Горького , © Lomohov Anatoly / East News

Валентина Талызина

© Старики-разбойники / Мосфильм , © Россия 1 / Youtube

Александр Калягин

© Здравствуйте, я ваша тётя! / ТО «Экран» , © Kashaev Pavel/East News

Екатерина Васильева

© Соломенная шляпка / Киностудия «Ленфильм» , © Телеканал СПАС / Youtube

Юрий Назаров

© Земля Санникова / Мосфильм , © Россия 1 / Youtube

Валентина Теличкина

© Где находится нофелет? / Мосфильм , © Идеальный ремонт / Youtube

Геннадий Нилов

© Три плюс два / Киностудия имени М. Горького , © Центральное Телевидение / Youtube

Лариса Лужина

© Кыш и Двапортфеля / Мосфильм , © Документальное кино на Первом / Youtube

Борис Токарев

© Два капитана / Мосфильм , © Россия 1 / Youtube

Раиса Рязанова

© Дамское танго / Киностудия им. М. Горького , © Россия 1 / Youtube

Леонид Кулагин

© Приваловские миллионы / Свердловская киностудия , © Россия 1 / Youtube

Наталья Тенякова

© Любовь и голуби / Мосфильм , © Первый канал / Youtube

Владимир Стеклов

© Вера, надежда, любовь / Киностудия им. М. Горького , © Россия 1 / Youtube

Евгений Данчевский

© Живой труп / Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России , © Странники терпенья / Sputnik Oy

Юлия Борисова

© Идиот / Мосфильм , © Dmitry NAUMOV / Youtube

Ирина Муравьева

© Карнавал / Киностудия им. М. Горького , © Сегодня вечером / Youtube

Источник: adme.ru

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