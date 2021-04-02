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Тогда и сейчас: как изменились культовые советские актеры, которых мы помним совсем молодыми
Источник материала: ОНТ
Советский кинематограф покорил сердца миллионов зрителей и, конечно же, главная заслуга в этом принадлежит великолепным актерам, за чьей игрой мы до сих пор с наслаждением наблюдаем. Однако времена меняются и всеми любимые артисты меняются вместе с ними. Как выглядят звезды советского кино сегодня? Смотрите в нашей подборке.
Станислав Любшин
Валентина Талызина
Александр Калягин
Екатерина Васильева
Юрий Назаров
Валентина Теличкина
Геннадий Нилов
Лариса Лужина
Борис Токарев
Раиса Рязанова
Леонид Кулагин
Наталья Тенякова
Владимир Стеклов
Евгений Данчевский
Юлия Борисова
Ирина Муравьева
Источник: adme.ru
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Советский кинематограф покорил сердца миллионов зрителей и, конечно же, главная заслуга в этом принадлежит великолепным актерам, за чьей игрой мы до сих пор с...
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