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США готовы поддержать Украину в случае новой войны с Россией

02.04.2021 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ходе беседы глав военных ведомств США и Украины была заявлена готовность Вашингтона оказать Киеву действенную помощь.

США готовы поддержать Украину в случае новой войны с Россией
Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

После разговора Ллойда Остина с коллегой Андреем Тараном, сообщает DW, глава Пентагона написал в своем микроблоге: «Я подтвердил нашу непоколебимую готовность поддержать суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины».

 

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В ходе беседы глав военных ведомств США и Украины была заявлена готовность Вашингтона оказать Киеву действенную помощь.
 
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