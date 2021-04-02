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США готовы поддержать Украину в случае новой войны с Россией
Источник материала: Навiны
В ходе беседы глав военных ведомств США и Украины была заявлена готовность Вашингтона оказать Киеву действенную помощь.
После разговора Ллойда Остина с коллегой Андреем Тараном, сообщает
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В ходе беседы глав военных ведомств США и Украины была заявлена готовность Вашингтона оказать Киеву действенную помощь.
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