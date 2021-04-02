США готовы поддержать Украину в случае новой войны с Россией

В ходе беседы глав военных ведомств США и Украины была заявлена готовность Вашингтона оказать Киеву действенную помощь.



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После разговора Ллойда Остина с коллегой Андреем Тараном, сообщает DW , глава Пентагона написал в своем микроблоге: «Я подтвердил нашу непоколебимую готовность поддержать суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические устремления Украины».