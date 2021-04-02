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Власти Литвы после Пасхи собираются смягчить карантин

02.04.2021 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В этом году один из самых главных религиозных праздников для католиков — Пасха — пройдет в условиях жесткого карантина.

Власти Литвы после Пасхи собираются смягчить карантин
Andrius Ufartas / DELFI

Как отметила советник премьер-министра Литвы Живиле Гудлявичене, «я, наверное, могу порадовать, как мы говорим, дать конфету всем — моделируется более либеральная ситуация».

«После Пасхи мы сядем, будем решать и примем определенные решения, чтобы позволить больше видов деятельности, но с сохранением элемента безопасности», — приводит DELFI ее слова.

Напомним, Пасха у католиков в этом году 4 апреля. Сейчас заканчивается Страстная неделясегодня Великая пятница.

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В этом году один из самых главных религиозных праздников для католиков — Пасха — пройдет в условиях жесткого карантина.
 
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