|
Власти Литвы после Пасхи собираются смягчить карантин
Источник материала: Навiны
В этом году один из самых главных религиозных праздников для католиков — Пасха — пройдет в условиях жесткого карантина.
Как отметила советник премьер-министра Литвы Живиле Гудлявичене, «я, наверное, могу порадовать, как мы говорим, дать конфету всем — моделируется более либеральная ситуация».
«После Пасхи мы сядем, будем решать и примем определенные решения, чтобы позволить больше видов деятельности, но с сохранением элемента безопасности», — приводит
Напомним, Пасха у католиков в этом году 4 апреля. Сейчас заканчивается
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году один из самых главных религиозных праздников для католиков — Пасха — пройдет в условиях жесткого карантина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)