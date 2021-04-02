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Где в Минске можно снять однушку за $250—300 по курсу? Показываем варианты

02.04.2021 13:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вспомните свои студенческие годы: учеба вот-вот начнется, а общежитие снова не дали… Приходится экстренно наматывать по городу десятки километров в поисках недорогого съемного жилья, которое не будет своими коврами на стенах и старым буфетом вгонять в депрессию всяк туда входящего. Наверняка у многих читателей такая проблема возникает и в более зрелом возрасте: найти в Минске приличную квартиру, за которую не придется отдавать половину зарплаты, не так просто. Но мы все-таки попробовали и нашли пару неплохих однушек.

Итак, где можно жить в Минске за $300 в месяц?

Возле Комаровки

Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты

Если вы не представляете выходные без суеты главного городского рынка, то жизнь всего в 10—15 минутах неспешной ходьбы от него, возможно, доставит вам еще больше удовольствия. Но за всякое удовольствие нужно платить — на этот раз $250 по курсу в месяц.

Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты

У самой МКАД

Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты

Если вас не смущает соседство с кольцевой дорогой, за $295 в эквиваленте вы можете заселиться в однушку, затерявшуюся среди панелек Каменной Горки. По мнению владельца, в ней новым жильцам будет так тепло, что они могут смело отключать батареи (учитывая, какие проблемы не так давно возникали в сфере ЖКХ, это очень даже удобно). Обещают, что будет еще и уютно: в квартире произведен свежий ремонт, куплена новая мебель (собственник уверяет, что сделана по дизайнерскому проекту, но мы не проверяли).

Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты

Рядом со «Спортивной»

Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты

Вариант для тех, кто активно пользуется метро: всего в паре шагов станция метро «Спортивная». Или для тех, кто часто обращается за стоматологической помощью — профильная поликлиника находится прямо в доме, на первом этаже. В квартире есть вся необходимая техника (даже Xbox могут поставить), мебель. И обойдется однушка даже не в $300, а всего в $299 по курсу в месяц.

Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты

В квартале «Минск-Мир»

Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты

Обосноваться в очередной «шанхайской» высотке от Dana Holdings можно за 300 у. е. Именно за такую сумму предлагают снять студию недалеко от улицы Аэродромной. Лаконичный дизайн в спокойных тонах, минимум бытовой техники, уютная лоджия, откуда можно любоваться стройкой века.

Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты

Около больницы

Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты

Между станциями метро «Площадь победы» и «Тракторный завод», возле 6-й городской больницы, сдается светлая однушка за $300 в эквиваленте.  Площадь у нее внушительная — 54,56 «квадрата». Большую ее часть занимает просторная спальня-гостиная; кухня, напротив, выглядит совсем крошечной. В квартире высокие потолки, теплые полы, хрустальные люстры… Вариант для возвышенных натур, не иначе.

Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты
Где в Минске можно снять однушку за 0—300 по курсу? Показываем варианты

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Теги: Минск
 
 
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Вспомните свои студенческие годы: учеба вот-вот начнется, а общежитие снова не дали… Приходится экстренно наматывать по городу десятки километров в поисках...
 
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