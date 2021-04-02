В аэропорту Минска задержали пассажира с чемоданом валюты: «Обратили внимание на тревожность»

Источник материала: Onliner

Минские таможенники остановили в аэропорту россиянина с багажом и ручной кладью, который приземлился рейсом Стамбул — Минск и шел через зеленый коридор. Внимание таможни привлекло то, что 48-летний мужчина сильно нервничал.

— Таможенники обратили внимание на тревожность гражданина при стандартном опросе на наличие подлежащих декларированию товаров. После чего ему было предложено проследовать по «красному» коридору, — сообщает минская таможня.

Во время таможенного досмотра у него в багаже и ручной клади нашлись 158 купюр самых разных валют — евро, российский рубль, болгарский лев, турецкая лира и даже тайский бат. Всего — 80 тысяч в пересчете на евро.

— Это почти в 9 раз превышает сумму, разрешенную законодательством ЕАЭС к перемещению через таможенную границу без письменного декларирования, — дополняет таможня.

Сейчас в отношении мужчины проводят проверку по ч. 2 ст. 228 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов). Теперь россиянину грозит штраф или ограничение (лишение) свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, если вы везете наличными любые деньги эквивалентом более 10 тысяч долларов США, обязательно их письменно задекларировать, указав, откуда у вас эти деньги и с какой целью вы их перевозите. Если же хотите перевезти через границу больше 100 тысяч долларов, нужно еще и предоставить документы, которые подтвердят законное происхождение этих денег.

(будет дополнено)