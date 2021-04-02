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«Союзники разделяют опасения по поводу масштабной военной активности России в Украине и рядом с ней, а также нарушения перемирия, заключенного в июле 2020 года», - пояснил он, добавив, что действия Москвы «подрывают усилия по деэскалации напряженности».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В НАТО созвали экстренное совещание из-за обострения в Донбассе Тем временем власти ДНР объявили о призыве в армию граждан 1994-2003 г.р.

Альянс обеспокоен растущим военным присутствием России вблизи украинской границы, заявил Reuters представитель НАТО.О том, что российские войска перемещаются в зону близ Донбасса, во вторник заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВС Украины. Информацию незамедлительно подтвердил Пентагон, по оценке которого, Минобороны РФ перебросило к украинской границе 4 тысячи солдат и технику. Европейское командование США привело войска в максимальный уровень боеготовности («потенциально неизбежный конфликт»).В четверг глава Госдепа СШАпровел переговоры с министром иностранных дел Украины, пообещав тому «нерушимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в свете российской агрессии».Он высказал «озабоченность ситуацией на юго-востоке Украины» и выразил соболезнования по поводу гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе.Практически одновременно министр обороны СШАпровел переговоры с украинским коллегой. Как сообщила пресс-служба Пентагона, Остин заявил о поддержке территориальной целостности Украины и ее евро-атлантических устремлений, а также «осудил недавнюю эскалацию российской агрессии и провокаций» в Донбассе.Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать боеспособность украинской армии «для эффективной защиты от агрессии» России.Тем временем власти ДНР объявили о призыве в армию граждан 1994-2003 г.р на срок с апреля по июль. Соответствующий указ глава республикиподписал 25 марта.Пресс-секретарь президентав четверг не стал опровергать данные о концентрации войск, в то время как российские государственные СМИ сообщили об учениях украинской армии в Луганской области.По словам Пескова, перемещение войск внутри российских границ - это внутреннее дело, которое «не должно беспокоить» ни Запад, ни соседей.