ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В НАТО созвали экстренное совещание из-за обострения в Донбассе

02.04.2021 13:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В НАТО созвали экстренное совещание из-за обострения в Донбассе
Иллюстративное фото
Послы стран НАТО провели внеочередное совещание в Брюсселе, чтобы обсудить эскалацию на юго-востоке Украины и действия России, перебросившей к границам Донбасса солдат и технику.

Альянс обеспокоен растущим военным присутствием России вблизи украинской границы, заявил Reuters представитель НАТО.

«Союзники разделяют опасения по поводу масштабной военной активности России в Украине и рядом с ней, а также нарушения перемирия, заключенного в июле 2020 года», - пояснил он, добавив, что действия Москвы «подрывают усилия по деэскалации напряженности».


О том, что российские войска перемещаются в зону близ Донбасса, во вторник заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак. Информацию незамедлительно подтвердил Пентагон, по оценке которого, Минобороны РФ перебросило к украинской границе 4 тысячи солдат и технику. Европейское командование США привело войска в максимальный уровень боеготовности («потенциально неизбежный конфликт»).

В четверг глава Госдепа США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитро Кулебой, пообещав тому «нерушимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в свете российской агрессии».

Он высказал «озабоченность ситуацией на юго-востоке Украины» и выразил соболезнования по поводу гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе.

Практически одновременно министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с украинским коллегой Андрием Тараном. Как сообщила пресс-служба Пентагона, Остин заявил о поддержке территориальной целостности Украины и ее евро-атлантических устремлений, а также «осудил недавнюю эскалацию российской агрессии и провокаций» в Донбассе.

Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать боеспособность украинской армии «для эффективной защиты от агрессии» России.

Тем временем власти ДНР объявили о призыве в армию граждан 1994-2003 г.р на срок с апреля по июль. Соответствующий указ глава республики Денис Пушилин подписал 25 марта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг не стал опровергать данные о концентрации войск, в то время как российские государственные СМИ сообщили об учениях украинской армии в Луганской области.

По словам Пескова, перемещение войск внутри российских границ - это внутреннее дело, которое «не должно беспокоить» ни Запад, ни соседей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тем временем власти ДНР объявили о призыве в армию граждан 1994-2003 г.р.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это было бы смешно, но это касается живых людей». Заключенным изменили условия жизни. Стало ли лучше?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by