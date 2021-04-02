Попытка обелить образ Эйсмонт. Разоблачение истинных целей фильма «Манкурты»

Источник материала: UDF



Кадр из видео

«Главная задача фильма – запугивание нелояльных силовиков»





Фото: belsat.eu

«Главная задача этого фильма – запугивание нелояльных силовиков, которые в перспективе могли бы делиться болезненной для режима информацией. Поэтому задержанные обвиняются в измене государству, за что в Беларуси может грозить до 20 лет. Власти хотят, чтобы сотрудники силовых структур и спецслужб сделали для себя вывод: иметь дело с оппозиционными каналами – небезопасно», – сказал Усов.

«Присутствует попытка дискредитировать информационные центры, в том числе Степана Путило. Власти говорят: его канал не стоит доверия, т.к. люди, которые сливали ему информацию, были задержаны», – считает Усов.

«В фильме могут быть элементы правды с учетом информации о задержаниях бывших силовиков. Но все сказанное нужно прежде всего воспринимать как попытку манипуляции общественным мнением. Это в том числе попытка обелить образ Эйсмонт, которая дискредитировала не только себя, но и Лукашенко, показав деградацию его окружения. Корявой попыткой госСМИ пытаются обелить образ Эйсмонт», – считает Усов.

«Прослушка Эйсмонт, Баскова, Латышенка стала одним из самых чувствительных провалов власти. Естественно, они пытаются эти дырки залатать и готовы придумывать совершенно невероятные истории, проверить правдивость которых нет возможностей».

«Не думаю, что нужно исключать дальнейшие утечки»





Фото: euroradio.pl

«Было много подводок и сюжетов, непосредственно не связанных с основным событием – задержанием сотрудника КГБ, сливавшем информацию. Властям нужно было как-то отреагировать на утечки записей телефонных разговоров, которые имели резонанс. В том числе среди силовиков и номенклатуры: утечки создавали нервозность. Фильм должен был показать, что нельзя передавать информацию безнаказанно», – сказал Казакевич.

«В фильме также попытались уверить, что это были даже не утечки, а результат самостоятельной игры спецслужб. Что это не прокол, а наоборот демонстрация профессионализма».

«Наверное, человек из КГБ – реальный сотрудник и он был связан с утечками. Но были ли разговоры Эйсмонт по телефону настоящими или инсценировкой – фильм не позволяет узнать. Просто так доверять озвученной информации, конечно, нельзя», – считаете Казакевич.

«Не думаю, что нужно исключать дальнейшие утечки. Мы не знаем до конца мотивов задержанных силовиков. Понятно, что внутри силовых структур существуют разные мнения и противоречия», – отметил Казакевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Попытка обелить образ Эйсмонт. Разоблачение истинных целей фильма «Манкурты» Будут ли теперь силовики опасаться сливать информацию телеграм-каналам?

Вечером 31 марта телеканал ОНТ выпустил документальный фильм «Операция КГБ „Манкурты“». Согласно ему, Комитет госбезопасности вычислил подполковника КГБ, который сливал телефонные разговоры с участиемизвестному телеграм-каналу.Причем утверждается, что эти разговоры были инсценировкой в рамках операции белорусских спецслужб.Был вычислен и капитаниз Генштаба, который слил письмо от министра МВД министру обороны.поинтересовался у экспертов: какие выводы они сделали из показанного фильма.Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава)в комментарииотметил, что власти попытались ответить оппонентам в проигрываемой ими информационной войне.Но преследовали власти и другие цели.Разговоры Эйсмонт по телефону с Басковым и Латышенком назвали инсценировкой. Можно ли доверять этой информации?Политолог добавил:Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наукв комментарииотметил, что в длинном фильме реальной информации было всего на несколько минут эфирного времени.Он добавил:Насколько правдоподобными выглядят озвученные факты?Будут ли теперь силовики опасаться сливать информацию телеграм-каналам?