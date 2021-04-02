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Попытка обелить образ Эйсмонт. Разоблачение истинных целей фильма «Манкурты»
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Вечером 31 марта телеканал ОНТ выпустил документальный фильм «Операция КГБ „Манкурты“». Согласно ему, Комитет госбезопасности вычислил подполковника КГБ Алексея Храловича, который сливал телефонные разговоры с участием Натальи Эйсмонт известному телеграм-каналу.
Причем утверждается, что эти разговоры были инсценировкой в рамках операции белорусских спецслужб.
Был вычислен и капитан Денис Урад из Генштаба, который слил письмо от министра МВД министру обороны.
«Главная задача фильма – запугивание нелояльных силовиков»
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии
Фото: belsat.eu
«Главная задача этого фильма – запугивание нелояльных силовиков, которые в перспективе могли бы делиться болезненной для режима информацией. Поэтому задержанные обвиняются в измене государству, за что в Беларуси может грозить до 20 лет. Власти хотят, чтобы сотрудники силовых структур и спецслужб сделали для себя вывод: иметь дело с оппозиционными каналами – небезопасно», – сказал Усов.
Но преследовали власти и другие цели.
«Присутствует попытка дискредитировать информационные центры, в том числе Степана Путило. Власти говорят: его канал не стоит доверия, т.к. люди, которые сливали ему информацию, были задержаны», – считает Усов.
Разговоры Эйсмонт по телефону с Басковым и Латышенком назвали инсценировкой. Можно ли доверять этой информации?
«В фильме могут быть элементы правды с учетом информации о задержаниях бывших силовиков. Но все сказанное нужно прежде всего воспринимать как попытку манипуляции общественным мнением. Это в том числе попытка обелить образ Эйсмонт, которая дискредитировала не только себя, но и Лукашенко, показав деградацию его окружения. Корявой попыткой госСМИ пытаются обелить образ Эйсмонт», – считает Усов.
Политолог добавил:
«Прослушка Эйсмонт, Баскова, Латышенка стала одним из самых чувствительных провалов власти. Естественно, они пытаются эти дырки залатать и готовы придумывать совершенно невероятные истории, проверить правдивость которых нет возможностей».
«Не думаю, что нужно исключать дальнейшие утечки»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии
Фото: euroradio.pl
«Было много подводок и сюжетов, непосредственно не связанных с основным событием – задержанием сотрудника КГБ, сливавшем информацию. Властям нужно было как-то отреагировать на утечки записей телефонных разговоров, которые имели резонанс. В том числе среди силовиков и номенклатуры: утечки создавали нервозность. Фильм должен был показать, что нельзя передавать информацию безнаказанно», – сказал Казакевич.
Он добавил:
«В фильме также попытались уверить, что это были даже не утечки, а результат самостоятельной игры спецслужб. Что это не прокол, а наоборот демонстрация профессионализма».
Насколько правдоподобными выглядят озвученные факты?
«Наверное, человек из КГБ – реальный сотрудник и он был связан с утечками. Но были ли разговоры Эйсмонт по телефону настоящими или инсценировкой – фильм не позволяет узнать. Просто так доверять озвученной информации, конечно, нельзя», – считаете Казакевич.
Будут ли теперь силовики опасаться сливать информацию телеграм-каналам?
«Не думаю, что нужно исключать дальнейшие утечки. Мы не знаем до конца мотивов задержанных силовиков. Понятно, что внутри силовых структур существуют разные мнения и противоречия», – отметил Казакевич.
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Будут ли теперь силовики опасаться сливать информацию телеграм-каналам?
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