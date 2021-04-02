«Мы видим вектор выжигания всех, кого не любят лично руководители страны»

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Виктория Василевич – о попытках властей поделить общество по национальному признаку.





— Что касается лепки образа врага из Польши и поляков , то сейчас пропагандистское сообщество вкупе с силовыми структурами приступило к ваянию, я так понимаю, чего-то в виде Берлинской стены, которая будет воздвигнута на границе с Польшей, — отметила в эфире Примуса эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.

Она уверена, что репрессивная политика в отношении национальных меньшинств и попытки поделить общество по национальному признаку губительны для Беларуси.

— Я думаю, что эта политика суицидальна для белорусской власти, потому что любой худой мир лучше войны. Придумывать несуществующего врага ужасно, потому что сил воевать с этим придуманным врагом и, главное, ресурсов у белорусской власти нет.

Я сочувствую всему нашему обществу, которое не смогли поделить на бело-красно-белых и красно-зеленых, а сейчас делят по национальному признаку и пытаются противопоставить поляков белорусам и белорусов — полякам.

Но я уверена, что белорусское общество достаточно зрелое, и мы могли в этом убедиться в последние полгода, и никакого раскола не произойдет, сколько бы ни пытались власти и пропагандисты.

Поскольку стоять в стремительной реке развития нации на нынешнем этапе против течения, пытаясь просто своим телом и руками повернуть это течение, перегородив реку, не приведет ни к чему, кроме того, что этот «живой забор» захлебнется, — приводит метафору аналитик.

Виктория Василевич сожалеет по поводу того, что Путин не поддержал предложение Меркель и Макрона об урегулировании белорусского конфликта путем переговоров.

— В очередной раз Кремль дистанцируется, но это было предсказуемо, — отметила эксперт.

Она полагает, что последние заявления посла Беларуси в России Владимира Семашко о дорожных картах только подтверждают факт «аннексии Беларуси».

— Я слушаю Семашко с этими дорожными картами и, самое печальное, что его совершенно не интересует наш суверенитет. Он даже оговорок не делает о том, каким образом он видит суверенное будущее страны.

Он заявил, что 28 карт уже адаптированы, но, поскольку называется все время разное количество карт, так и сказал, что это связано с тем, что некоторые карты объединяются в процессе работы.

Когда-то в 90-е годы КВНовская команда «Одесские джентльмены» удачно пошутила, отвечая на вопрос «как называется наша страна на текущий момент». Они сказали: «Выберите произвольно из алфавита три буквы, не исключено, что именно так сейчас наша страна и называется». Точно также происходит и с этими дорожными картами.

Еще когда началась вся эта история с ними, когда Лукашенко пытался противостоять впитыванию Россией Беларуси, по крайней мере, для видимости, было понятно, что захват, аннексия начались.

Единственное, что тогда и сейчас может дать возможность устоять нашей стране и сохранить суверенитет, — это сильная экономика, развитие общества, экономическая и финансовая деятельность, направленная на укрепление общества и, вследствие этого, всего государства.

Однако мы этого не видим. Мы видим разрушение общества, создание условий невозможности для малого и среднего бизнеса, мы видим вектор выжигания всех, кого не любят лично руководители страны, — констатирует эксперт.