Кузнецов: «Для белорусов эта игра имеет вдвойне проигрышные последствия»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» комментирует 25-летие «интеграции».

– 2 апреля 1996 года, то есть ровно 25 лет назад, мне было 14 лет. Совсем немного, но, в принципе, уже достаточно, чтобы интересоваться разными вещами. В том числе, и политикой, – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – Да, 25 лет назад Лукашенко и Ельцин подписали какое-то там соглашение о союзном государстве между Россией и Беларусью. Лукашенко произнес речь, в которой заявил, что он – непьющий, но «поднимает этот огромный бокал русской водки» в честь объединения и всего такого. Начиналась белорусско-российская «интеграция».





Почему я возвращаюсь в тот день и почему начинаю с того, что мне в то время было всего 14 лет? Потому что уже тогда, в 14 лет, лично мне было понятно, что все происходящее – профанация.

Чтобы это понимать, достаточно было просто сопоставлять то, что говорится высшими лицами в одних ситуациях и что – в других.

Лукашенко пришел к власти на волне советской ностальгии населения и был одним из воплощений надежд этой категории людей на то, что все скоро возобновится «просто, как было». Он и сам постоянно высказывался в том духе, что мы потеряли свою родину, у нас вообще была и есть одна страна и все такое.

Это была одна риторика, одна надежда ностальгирующего электората и один месседж этому самому электорату: «Надо сделать просто все как было и мы сделаем просто все как было, и вообще это очень просто – сделать все как было, главное ведь, что не националисты при власти, это при националистах нельзя просто как было». Извините за нагромождение, но это вот какой-то такой был смысл.

Так вот, это «просто, как было» было с одной стороны. А с другой стороны все было совсем непросто и содержало в себе кучу противоречий. Начиная с того, что 2 апреля был объявлен «Днем воссоединения» возникал сразу вопрос: почему этот день – «воссоединение», ведь вы же все время говорите, что всегда так и «было»? А далее начались бесконечные переговоры, разговоры, скандалы и споры и стало совершенно очевидным, что в рамках запущенных процессов «интеграции» никакой реальной интеграции быть не может: все происходящее – лишь политическая игра.

Игра, в которой неизменными константами оставались лишь две вещи: ресурсное обеспечение потребностей Минска со стороны России и оголтелая борьба белорусской власти с любыми проявлениями про-европейскости, а также с национальными языком, культурой, историей, памятью.

25 лет Россия пытается взамен на свою поддержку добиться от Минска движения в заданном направлении, но все 25 лет не может добиться ничего реального, кроме двух вещей: какие-то локальные экономические уступки (вроде продажи в свое время «куска ржавой трубы», по выражению правителя), делаемые исключительно под давлением внутренних проблем, да борьба на уничтожение со всем белорусским.

Москве этого вроде бы как бы и недостаточно, но, с другой стороны, существующее положение дел не позволяет просто взять и сказать: «Эй, хватит нас кидать, нам надоело и мы больше знать тебя не хотим». В общем, такие хромые партнерские отношения, в которых партнеры ковыляют куда-то 25 лет, очень по-разному представляя себе конечную цель этого похода.

За 25 лет не только 14 летний человек, но и идиот мог бы уже понять, что в той рамке и форме, в которой был создан и впоследствии развит «интеграционный проект», он является тупиковым и для России, и для белорусского народа, неся бонусы только одному игроку. Профиты и убытки Москвы обсуждать не хочется – это их проблемы.

Но для белорусов эта игра имеет вдвойне проигрышные последствия. Они совершенно на виду и очевидны: экономическая заморозка и застой, которые стали возможны благодаря безвозмездной, безусловной и безграничной российской поддержке режима, что исключило проведение реформ. И огромное отставание в национальном строительстве – цена, которой белорусский режим все эти годы расплачивался за ту самую экономическую поддержку.

Удивительный случай в истории: политическое действо, которое с полным основанием можно называть профанацией с точки зрения заявленных целей, для целого народа имеет вполне реальные, измеримые и печальные последствия.