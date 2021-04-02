Диетолог опровергла 6 мифов о растительном масле

Источник материала: Tut.by

Наиболее популярные мифы про растительное масло для « АиФ » разобрала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина.



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Миф 1. Растительные масла полезнее животных жиров. Последние лучше исключить из рациона

Животные жиры обязательно должны присутствовать в рационе. Они нужны нашему организму, в частности, для синтеза стероидных гормонов, к которым относятся также и половые гормоны. Животные жиры и холестерин входят в структуру клеточных мембран организма. Они необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов. Нежелательные свойства насыщенных жиров начинают проявляться при избыточном их потреблении. Регулярный избыток животных жиров чреват повышением уровня холестерина, нарушением липидного обмена и развитием атеросклероза.

Среди всех жиров в рационе (норма — 60−80 г в день) две трети должны составлять животные жиры, а одну треть — растительные.

Миф 2. Лучше выбирать нерафинированные растительные масла. Рафинированные бесполезны

В процессе рафинирования, конечно, теряется часть витаминов в масле. Однако полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты остаются почти в неизменном количестве. А этим соединениям отводится значительная роль в профилактике многих заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. Так что рафинированные масла тоже полезны. К тому же они подходят для жарки. В неочищенном нерафинированном масле присутствуют фрагменты растительных волокон, свободные аминокислоты, фосфолипиды, которые при нагревании могут образовывать дым. Кроме дыма, происходит пенообразование, что делает нерафинированное растительное масло непригодным для употребления. Поэтому нерафинированные растительные масла добавляем в салаты, а на рафинированных обжариваем продукты.



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Миф 3. Жарить на растительном масле вредно, так как образуются канцерогены

Не совсем так. Можно добавлять небольшое количество масла для жарки. И не готовить на нем повторно, не нагревать несколько раз. Чем выше у масла так называемая точка дымления (температура, при которой масло начинает гореть), тем меньше вредных веществ будет образоваться при нагревании. Например, для жарки походят рафинированное подсолнечное или соевое масло, кокосовое. А еще можно использовать специальные кулинарные жиры.

Миф 4. Лучше выбирать оливковое, льняное, тыквенное, кунжутное и прочие экзотические масла, чем дешевое подсолнечное

Недорогое подсолнечное масло ничем не уступает своим дорогим экзотическим «собратьям», а в чем-то их превосходит. Подсолнечное масло — лидер по содержанию витамина Е. Его там больше, чем в оливковом масле. А витамин Е — это признанный витамин молодости и красоты, обладающий антиоксидантными свойствами. В подсолнечном масле (как и в других маслах, которые производятся из растений северных широт — тыквенное, льняное, конопляное), много полиненасыщенных жирных кислот. В оливковом масле преобладает мононенасыщенная олеиновая жирная кислота омега-9. Вообще, чем южнее регион, тем больше насыщенных жирных кислот присутствует в растительных маслах, которые производятся из местного сырья. Этим обусловлена их консистенция. Например, тропические масла, такие как кокосовое, масло какао, пальмовое, при температуре около 20 градусов имеют твердую консистенцию. Кокосовое масло широко используется в кулинарии. Но его биологическая ценность гораздо ниже из-за малого содержания ненасыщенных жирных кислот, чем у растительных масел из северных регионов, включая подсолнечное, льняное и другие. Но, с другой стороны, кокосовое масло — богатый источник жирных кислот со средней длиной цепи, которые вследствие ускоренного метаболизма практически не откладываются в жировую ткань, что играет важную роль в лечении и профилактике ожирения. Кокосовое масло входит в рецептурный состав продуктов детского питания и лечебных продуктов для людей, не усваивающих длинноцепочечные жирные кислоты.

Чтобы разнообразить рацион, стоит включать в него разные виды масел.



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Миф 5. Разные виды масел лучше не смешивать в блюдах

Как раз наоборот: в салат можно добавлять даже разные масла, чтобы получить максимум полезных веществ. Например, льняное масло — признанный лидер по содержанию альфа-линоленовой жирной кислоты, одной из омега-3 жирных кислот, которые необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Это единственное растительное масло, в котором содержание омега-3 приближается к жирам рыб. Тыквенное масло, помимо полиненасыщенных жирных кислот, богато широким спектром каротиноидов. Благодаря чему оно используется в производстве биологически активных добавок, лечении и профилактике заболеваний печени, желчевыводящих путей, при нарушении обмена холестерина.

Конопляное масло отличается тем, что в его составе есть уникальный жирнокислотный комплекс, включающий ценные гамма-линоленовую, стеаридониковую и арахидоновую кислоты, что позволяет применять его как биологически активную добавку к пище. Кунжутное масло, кроме все тех же полиненасыщенных жирных кислот, содержит антиоксидант сезамин, дополняющий антиоксидантные свойства витамина Е, что способствует предотвращению преждевременного старения.

Поэтому имеет смысл иногда добавлять чайную ложку смеси масел в свою порцию салата, либо чередовать их.

Миф 6. Растительные масла фигуре не вредят

Это очень опасный миф. Калорийность растительных масел даже выше, чем у масел животного происхождения. Разница — около 100 ккал. Если масла животного происхождения имеют калорийность 700−800 ккал, то у растительных может достигать 890−900 ккал. Потому для добавления в блюда растительные масла надо измерять чайными ложками.