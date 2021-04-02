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Virgin Galactic представила новый космоплан VSS Imagine

02.04.2021 13:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Virgin Galactic представила свой новый космический корабль VSS Imagine, а также подтвердила, что испытания космоплана второго поколения VSS Unity состоятся только в мае текущего года. Об этом пишет РБК.


Представленный VSS Imagine принадлежит к третьему поколению космопланов SpaceShip, построенных Virgin Galactic. Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер сообщил CNBC, что VSS Imagine «был разработан с учетом уроков, которые мы извлекли из всех летных испытаний Unity» — корабля предыдущего поколения.

Imagine имеет «модульную конструкцию», которая значительно упрощает техобслуживание и увеличивает темпы, с которыми корабль может выполнять последующие миссии, рассказал Колглейзер. Испытания VSS Imagine (сброс с корабля-носителя и планирование) намечены на лето текущего года.

 
 
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В Virgin Galactic пообещали начать тесты Spaceship третьего поколения летом, а также подтвердили, что тестовый полет космоплана второго поколения VSS Unity состоится в мае.
 
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