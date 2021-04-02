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В Беларуси стартовали продажи обновленной Lada Largus
Источник материала: Tut.by
В Беларуси начались продажи обновленного семейства
Напомним, что Largus получил измененный в нынешнем стиле моделей Lada экстерьер, а также салон с улучшенной эргономикой и новыми опциями. Largus получил новую панель приборов, руль с обогревом, камеру заднего вида, мультимедиасистему с навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, улучшенную шумоизоляцию, обогрев ветрового стекла и задних сидений, датчик дождя и света, подлокотник водителя с боксом для хранения, новые передние сиденья с улучшенной формой и новой обивкой, круиз-контроль.
Базовый мотор 1,6 модернизирован. Он получил обновленную шатунно-поршневую группу, модернизированный коленвал и газораспределительный механизм. В результате отдача повышена до 90 л. с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 об/мин. Для старших комплектаций по-прежнему доступен 106-сильный двигатель 1,6.
Стартовая стоимость обновленного Largus — 25 680 рублей за пятиместный универсал в исполнении Classic, 90-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой». Оснащение включает подушку безопасности водителя, ABS, бортовой компьютер, центральный замок с ДУ и аудиоподготовку. Исполнение Comfort, включающее кондиционер, подогрев передних сидений, круиз-контроль и аудиосистему с 4 динамиками, обойдется в 29 320 рублей. Семиместная версия на 1640 рублей дороже. Стоимость Largus с 106-сильным мотором и «механикой» начинается от 31 690 рублей.
Базовый фургон Largus оценен в 25 900 рублей. Стоимость на приподнятый универсал Cross, который предлагается только с 106-сильным агрегатом, варьируется от 32 050 до 36 930 рублей (в зависимости от выбранного пакета опций).
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В Беларуси начались продажи обновленного семейства Lada Largus, которое включает пассажирский универсал (с двумя или тремя рядами сидений), фургон и Cross-версию.
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