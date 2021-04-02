Белорусский художник Кузьмич пытался проникнуть в резиденцию Макрона

Свабода (перевод: БП) узнала, что одним из них был белорусский художник и перфомансер Алексей Кузьмич. (перевод: БП) узнала, что одним из них был белорусский художник и перфомансер





Что пишет французская пресса

Le Figaro со ссылкой на надежные источники. 1 апреля, посреди дня, мужчина пытался проникнуть во двор президентского дворца, расположенного в доме №55 по улице Фабур-Сент-Оноре, в 8-м округе Парижа, сообщаетсо ссылкой на надежные источники.





Во время попытки влезть на высокий забор вокруг резиденции президента страны Эмманюэля Макрона и его жены Брижит мужчина имел с собой бутылку с жидкостью и кусок ткани, предварительно подожженный, сообщает судебный источник издания.





Упомянутого человека сопровождала пара, которая делала фото и видео с места происшествия. Трое были взяты под стражу за "умышленное насилие с оружием", добавляет тот же источник.





Расследованием занимается уголовная бригада полиции. Она должна определить, была ли брошена бутылка с зажигательной жидкостью, или человек просто ее уронил.





Следователям также придется выяснить мотивы нарушителей. Согласно источнику в полиции, жидкость в бутылке не была опасной, и мужчина в возрасте около тридцати лет утверждал в свое оправдание, что он как художник не желал совершать насильственного акта.





Письмо Макрону

Лицом, пытавшимся попасть во дворец, был белорусский художник Алексей Кузьмич, который покинул Беларусь после августовских событий и неоднократно писал, что находится в Париже.





О том, что задержали именно Кузьмича, Свабодзе подтвердили из его профиля в Facebook.





В четверг, еще до инцидента, на странице художника появилось открытое письмо к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Местом локализации сообщения был Елисейский дворец.





В письме Кузьмич художественными образами критикует ненасильственное сопротивление и упоминает «коктейль Молотова».









Образ "коктейля Молотова" появляется и в видеоролике, который он разместил в Фейсбуке в тот же день. Элизейский дворец вновь был обозначен местом локализации.









Кто такой Алексей Кузьмич





Алексей Кузьмич - белорусский художник и перфомансер.





9 августа 2020 года Алексей Кузьмич вышел из кабинки для голосования на избирательном частке в минской школе № 44 в набедренной повязке, на груди прикрепив бюллетень с нарисованным фаллическим символом.





В таком же виде Кузьмич вышел ночью в Минск и встал перед колонной техники. Перед проведением акции, которая называлась "Верю", Кузьмич сообщил в письменном виде ее смысл. По словам художника, в Беларуси отсутствует выбор. Выборы "являются церемонией эксцентричного фарса, состоящей из пересечения современного вида религиозного культа и (...) поведения приматов".





Назавтра его задержали и жестоко избили. 4 дня он провел в изоляторе на Окрестина.





В 2019 году Кузьмич провел акцию против цензуры "Щит, либо Министерство фалакультуры" в Национальном центре современных искусств. Около минуты художник держал на возбужденном виагрой половом органе картонную табличку "Министерство культуры". На ладонях у него была надпись "со всем согласен".





В сентябре 2020 он уехал из Беларуси в Украину.