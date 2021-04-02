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Без фильтров и одежды: Асмус показала максимально честное селфи

02.04.2021 13:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская актриса Кристина Асмус удивила поклонников: звезда показала себя настоящую - без одежды, фильтров Instagram и мейкапа.

Российские звезды наконец-то решили поддержать тренд на естественность, который ввели их западные коллеги. Например, Ирина Шейк показала себя без макияжа после того, как утреннее селфи Дженнифер Лопес произвело фурор в сети. Теперь же к этим знаменитостям присоединилась и звезда фильма "Текст".

Кристина Асмус показала честное селфи в своем Instagram и даже заслужила сравнение с бывшим мужем Гариком Харламовым.

На снимке Асмус лежит в ванне и строит смешные гримасы в кадр - на лице актрисы нет ни грамма косметики, нет и новомодных фильтров.

"Похожа на Гарика"; "Ну вылитый бывший"; "Такая смешная"; "Вам идет естественность"; "Школа Гарика на лицо", - прокомментировали фолловеры.

Напомним, что до этого актриса показала нового избранника и удивила поклонников.

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Пользователи социальных сетей оценили смелый поступок звезды и даже нашли ее сходство с экс-супругом Гариком Харламовым.
 
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