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ГПК: охрана участка границы Беларуси с Польшей будет усилена

02.04.2021 13:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр –Sputnik. Беларусь и Россия готовят новую программу пограничной безопасности на 2023-2027 годы, по которой будет усилена охрана участка границы республики с Польшей, заявил в пятницу замглавы белорусского Госпогранкомитета Сергей Новиков.

В настоящее время пограничные службы Беларуси и пограничные службы ФСБ России ведут совместную работу по формированию новой программы развития пограничной безопасности на период 2023-2027 годов.

"Планируется усилить охрану белорусско-польского участка границы за счет строительства и реконструкции инженерных заграждений, а также модернизации имеющихся сигнализационных комплексов, повышения уровня оснащенности подразделений границы необходимой техникой", - заявил Новиков, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".

Белорусско-польская граница — государственная граница между Республикой Беларусь и Республикой Польша протяженностью 398,624 км. Начинается от тройного стыка границ с Литвой на севере и тянется до тройного стыка границ с Украиной на юге. Является также и частью границы Евросоюза с Союзным государством России и Беларуси.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусские и российские пограничники начали совместную работу по формированию новой программы развития пограничной безопасности на ближайшие годы.
 
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