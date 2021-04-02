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Четырех минчан отправили в колонию за отбитого у ОМОНа на протестах мужчину
Источник материала: Навiны
Суд Фрунзенского района Минска 2 апреля огласил приговор по уголовному делу в отношении Евгения Боровского, Ивана Зенько, Алексея Драбы и Владимира Кацкеля, сообщает правозащитный центр «Весна».
По данным следствия, 11 октября 2020 года во время разгона марша протеста возле станции метро «Пушкинская» четверо мужчин помешали омоновцам задержать человека, вступили с ними в драку, нанесли несколько ударов по головам и разбили стекла в служебном автомобиле.
Мужчин обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 364 (насилие либо угроза насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ст. 218 (умышленное уничтожение либо повреждения имущества).
Дело рассмотрела судья Юлия Близнюк. Гособвинитель — прокурор Виктория Таратыко. В деле фигурируют семь пострадавших сотрудников ОМОН.
Евгений Боровский суммарно по статьям 342 и 364 УК приговорен к четырем годам в колонии общего режима. Иван Зенько признан виновным по статьям 218, 342 и 364 и приговорен к пяти годам колонии общего режима. Алексей Драба и Владимир Кацкель по статье 364 осуждены на пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запрашивала гособвинитель.
Помимо этого, в гражданском процессе против Боровского будет решаться вопрос о компенсации иска «Минсктранса» на 4.699 рублей. Зенько должен оплатить ГУВД Мингорисполкома 7.074 рубля. Обвиняемые также должны компенсировать моральный ущерб потерпевшим в размере от 2.000 до 3.000 рублей.
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Суд Фрунзенского района Минска 2 апреля огласил приговор по уголовному делу в отношении Евгения Боровского, Ивана Зенько, Алексея Драбы и Владимира Кацкеля,...
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