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Четырех минчан отправили в колонию за отбитого у ОМОНа на протестах мужчину

02.04.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Фрунзенского района Минска 2 апреля огласил приговор по уголовному делу в отношении Евгения Боровского, Ивана Зенько, Алексея Драбы и Владимира Кацкеля, сообщает правозащитный центр «Весна».

Четырех минчан отправили в колонию за отбитого у ОМОНа на протестах мужчину
Фото носит иллюстративный характер

По данным следствия, 11 октября 2020 года во время разгона марша протеста возле станции метро «Пушкинская» четверо мужчин помешали омоновцам задержать человека, вступили с ними в драку, нанесли несколько ударов по головам и разбили стекла в служебном автомобиле.

Мужчин обвинили по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 364 (насилие либо угроза насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел), ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ст. 218 (умышленное уничтожение либо повреждения имущества).

Дело рассмотрела судья Юлия Близнюк. Гособвинитель — прокурор Виктория Таратыко. В деле фигурируют семь пострадавших сотрудников ОМОН.

Евгений Боровский суммарно по статьям 342 и 364 УК приговорен к четырем годам в колонии общего режима. Иван Зенько признан виновным по статьям 218, 342 и 364 и приговорен к пяти годам колонии общего режима. Алексей Драба и Владимир Кацкель по статье 364 осуждены на пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Именно такое наказание запрашивала гособвинитель.

Помимо этого, в гражданском процессе против Боровского будет решаться вопрос о компенсации иска «Минсктранса» на 4.699 рублей. Зенько должен оплатить ГУВД Мингорисполкома 7.074 рубля. Обвиняемые также должны компенсировать моральный ущерб потерпевшим в размере от 2.000 до 3.000 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Суд Фрунзенского района Минска 2 апреля огласил приговор по уголовному делу в отношении Евгения Боровского, Ивана Зенько, Алексея Драбы и Владимира Кацкеля,...
 
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