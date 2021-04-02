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Россияне пресекли деятельность ОПГ по контрабанде нефтепродуктов в Беларусь

02.04.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российские таможенники пресекли деятельность преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов в Беларусь, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы России.

Россияне пресекли деятельность ОПГ по контрабанде нефтепродуктов в Беларусь
Фото с сайта ttcauto.ru носит иллюстративный характер

«Деятельность международной преступной группы, осуществлявшей на протяжении длительного времени контрабанду нефтепродуктов, пресекла Центральная энергетическая таможня. Стоимость незаконно перемещенных товаров превысила 226 млн рублей», — сообщает ФТС России.

По данным российской таможни, поставки нефтепродуктов, ограниченных к вывозу из России, организовал гражданин Беларуси с привлечением двух россиян. «Для этого использовались подконтрольные компании, зарегистрированные в России и Беларуси», — уточняет ФТС России.

Правонарушители предоставляли в российские таможенные органы статистические формы учета перемещения товаров, в которых был указан недостоверный код вывозимого товара.

«В ходе проверки таможенники установили, что под видом смазочных материалов в Республику Беларусь вывозились нефтепродукты, являющиеся стратегически важными ресурсами и подлежащие таможенному декларированию», — сообщает ФТС России.

По фактам контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере возбуждены три уголовных дела и по ним проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, в 2018 году Россия подняла вопрос об ограничении поставок российских нефтепродуктов в Беларусь. Российские власти мотивировали это потерями бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов с территории Беларуси.

10 октября 2018 года по итогам переговоров представители правительств Беларуси и России подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. В документе были согласованы индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам.

Документы, подписанный вице-премьерами двух стран, предусматривали, что с ноября 2018 года Беларусь из России может импортировать только нефтепродукты, которые не производятся в республике.

 

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Российские таможенники пресекли деятельность преступной группы, организовавшей контрабанду нефтепродуктов в Беларусь, говорится в сообщении Федеральной...
 
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