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Биржа: евро существенно вырос на торгах 2 апреля

02.04.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На последних на этой неделе торгах на БВФБ существенно укрепилась европейская валюта.

Биржа: евро существенно вырос на торгах 2 апреля
Фото pixabay.com

Так, евро добавил сразу 0,0226 пункта — 3,1089 белорусского рубля.

Вырос сегодня и доллар. Плюс составил 0,009 пункта — 2,6388 белорусского рубля.

А вот российский рубль не изменился и по итогам своей сессии остался на позициях 1 апреля — 3,4682 белорусского рубля за 100 российских.

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Теги: Курсы валют
 
 
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На последних на этой неделе торгах на БВФБ существенно укрепилась европейская валюта.
 
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