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Биржа: евро существенно вырос на торгах 2 апреля
Источник материала: Навiны
На последних на этой неделе торгах на БВФБ существенно укрепилась европейская валюта.
Так, евро добавил сразу 0,0226 пункта — 3,1089 белорусского рубля.
Вырос сегодня и доллар. Плюс составил 0,009 пункта — 2,6388 белорусского рубля.
А вот российский рубль не изменился и по итогам своей сессии остался на
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На последних на этой неделе торгах на БВФБ существенно укрепилась европейская валюта.
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