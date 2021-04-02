Биржа: евро существенно вырос на торгах 2 апреля

На последних на этой неделе торгах на БВФБ существенно укрепилась европейская валюта.



Фото pixabay.com

Так, евро добавил сразу 0,0226 пункта — 3,1089 белорусского рубля.

Вырос сегодня и доллар. Плюс составил 0,009 пункта — 2,6388 белорусского рубля.

А вот российский рубль не изменился и по итогам своей сессии остался на позициях 1 апреля — 3,4682 белорусского рубля за 100 российских.

Читайте также: