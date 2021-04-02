«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение

Источник материала: Onliner

Есть в мире нужные и не очень вещи, какие-то делают жизнь лучше, другие просто ее украшают, а необходимость существования третьих под большим вопросом. Впрочем, даже самая бесполезная и странная штуковина может оказаться незаменимой для условного дяди Пети. Интернет — кладезь информации, и поэтому в нем нашлось место для сообщества, которое активно собирает такие вот феномены: бесполезные, ненужные, раздражающие — всякие.



Ворсистое покрытие в туалете. Да, ногам, может и приятно, но и микробы с частичками биологических материалов там тоже приживаются



Светодиодные фары. Они могут ослепить покруче дальнего галогенового света, а если попадется «модник» с самопальными «+250%», пиши пропало



Эту штуковина называется Twinkle Tush, и некоторые хозяева скрывают ею срам своих питомцев. Вот и живите теперь с этим



Когда ты пытаешься открыть торт в такой упаковке, звуки слышны соседям на пять этажей выше и ниже. Про офис и говорить не приходится



Кеды-монстры. Модно. Надеемся, в прошлом



Какие претензии к этой подушке, неясно: благодаря блесткам Николаса Кейджа можно спрятать и любоваться им только в одиночестве



«Подсумки» для маленьких собачек. Наверное, слишком активно бегать нельзя, иначе животинка не сдержится



Почему-то народ восстал против хлеба в банках. Нам такой незнаком: может, он вкусный, полезный и долго не портится



Кроксы на каблуке. Это мило



Штаны для пикника... Ну, наверное, кому-то так удобнее



Гребешок в виде челюсти действительно лучше запретить



Никаких пояснений к этому фото не требуется



Ах, реснички для машинки... Так индивидуально и мило. Но опасно для нервной системы



Народ требует запретить и игрушки, которые на что и годятся, так только чтобы пугать детей (которым будут сниться кошмары, а повзрослев, они пойдут к психологу)



Крепление для пультов. Что-то нам подсказывает, что запрещать их не стоит: удобно же



И багет переносить так удобнее. Правда, товарищ на фото известен как раз тем, что выдумывает решения для несуществующих проблем



Пицца с ананасами — зло!