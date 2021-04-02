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«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение

02.04.2021 14:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Есть в мире нужные и не очень вещи, какие-то делают жизнь лучше, другие просто ее украшают, а необходимость существования третьих под большим вопросом. Впрочем, даже самая бесполезная и странная штуковина может оказаться незаменимой для условного дяди Пети. Интернет — кладезь информации, и поэтому в нем нашлось место для сообщества, которое активно собирает такие вот феномены: бесполезные, ненужные, раздражающие — всякие.

«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
Ворсистое покрытие в туалете. Да, ногам, может и приятно, но и микробы с частичками биологических материалов там тоже приживаются
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
Светодиодные фары. Они могут ослепить покруче дальнего галогенового света, а если попадется «модник» с самопальными «+250%», пиши пропало
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
Эту штуковина называется Twinkle Tush, и некоторые хозяева скрывают ею срам своих питомцев. Вот и живите теперь с этим
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
Когда ты пытаешься открыть торт в такой упаковке, звуки слышны соседям на пять этажей выше и ниже. Про офис и говорить не приходится
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
Кеды-монстры. Модно. Надеемся, в прошлом
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
Какие претензии к этой подушке, неясно: благодаря блесткам Николаса Кейджа можно спрятать и любоваться им только в одиночестве
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
«Подсумки» для маленьких собачек. Наверное, слишком активно бегать нельзя, иначе животинка не сдержится
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
Почему-то народ восстал против хлеба в банках. Нам такой незнаком: может, он вкусный, полезный и долго не портится
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
Кроксы на каблуке. Это мило
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
Штаны для пикника... Ну, наверное, кому-то так удобнее
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
Гребешок в виде челюсти действительно лучше запретить
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
Никаких пояснений к этому фото не требуется
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
Ах, реснички для машинки... Так индивидуально и мило. Но опасно для нервной системы
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
Народ требует запретить и игрушки, которые на что и годятся, так только чтобы пугать детей (которым будут сниться кошмары, а повзрослев, они пойдут к психологу)
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
Крепление для пультов. Что-то нам подсказывает, что запрещать их не стоит: удобно же
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
И багет переносить так удобнее. Правда, товарищ на фото известен как раз тем, что выдумывает решения для несуществующих проблем
«Такое не должно существовать». На фото показали то, что вызывает раздражение
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Есть в мире нужные и не очень вещи, какие-то делают жизнь лучше, другие просто ее украшают, а необходимость существования третьих под большим вопросом. Впрочем, даже...
 
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