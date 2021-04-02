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Суд приговорил к двум годам колонии политзаключенного с ментальным расстройством

02.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

За освобождение жителя Жлобина Дмитрия Гопты подписались более трех тысяч человек. Но Гомельский областной суд оставил прежний приговор в силе.

Суд приговорил к двум годам колонии политзаключенного с ментальным расстройством

Дмитрий Гопта в суде Жлобинского района 5 февраля в день приговора. Фото: Радыё Свабода

История Дмитрия Гопты из Жлобина не оставила равнодушными многих белорусов. Парня обвинили в том, что он на несанкционированном митинге 10 августа бросал камни в сторону милиционеров и в автозаки.

Диме 21 год. У него умственная отсталость, в международной классификации болезней его диагноз F70.1 звучит как «значительное нарушение поведения, требующее ухода и лечения». Тем не менее, группу инвалидности с лишением дееспособности парню не дали.

Ранее в интервью «Cалідарнасці» мама Дмитрия Ольга рассказала о том, что с 9 по 11 августа у нее по графику были выходные, которые она провела с сыном. Женщина была шокирована его задержанием за «участие в массовых беспорядках».

В РОВД матери сказали, что парень дал признательные показания.

— Я спрашивала у сына, зачем же он сознавался, ведь мы же были дома в тот вечер? Оказалось, адвокат, которую ему назначили, убедила его сознаться во всем, что предъявляют, и пообещала, что тогда его не посадят в тюрьму.

На суде в Жлобине 5 февраля Дмитрия Гопту обвинили в правонарушениях по ч.1 ст. 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» и по ч.1 ст. 364 «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» и приговорили к двум годам колонии общего режима.

По словам матери Дмитрия, все доказательная база состояла из признательных показаний самого обвиняемого и сомнительных показаний некоего свидетеля.

— Этот парень перепутал имя Димы и утверждал, что якобы видел его в 23.30 на месте беспорядков. При этом сам этот свидетель, как мне известно, был задержан в первые августовские дни тоже в связи с массовыми беспорядками, вышел после нескольких суток и сейчас выступает только как свидетель. Его не считают виновным ни по какому делу. 

В то же время никто из силовиков не подтвердил, что видел нашего Диму среди тех, кто бросал камни, и никаких претензий по поводу насилия или угроз никто тоже не заявил, — рассказывала Ольга.

2 апреля Гомельский областной суд оставил приговор Дмитрию Гопте в силе.

Ранее суд в ответе на петицию суд отметил, что ее автор не имеет права на обращение с апелляционной жалобой от своего имени о пересмотре приговора суда, поскольку не является участником судебного процесса по данному уголовному делу.

Гомельская областная медико-реабилитационная экспертная комиссия отказалась инициировать освидетельствование Дмитрия Гопты для того, чтобы провести экспертизу и установить инвалидность.

Гомельская областная прокуратура на обращение не ответила, несмотря на то, что с момента его отправления прошло более месяца. 

Поддержать Дмитрия вы можете письмами, телеграммами или денежными переводами: СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А, Дмитрий Валерьевич Гопта (28.10.1999).

Мама Димы просит писать простыми предложениями, а также большими и по возможности печатными буквами, чтобы он мог прочитать.

 
Теги: Гомель
 
 
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За освобождение жителя Жлобина Дмитрия Гопты подписались более трех тысяч человек. Но Гомельский областной суд оставил прежний приговор в силе.
 
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