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Аналитик Василевич: «Иллюстрация всего того, что происходит в Беларуси — некомпетентность, которая очень дорого нам обходится»

02.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Эксперт прокомментировала и последние события в спортивной и культурной жизни, которые считает символичными тому, что происходит сейчас в Беларуси.

Аналитик Василевич: «Иллюстрация всего того, что происходит в Беларуси — некомпетентность, которая очень дорого нам обходится»

— Если соотнести поражение белорусской сборной по футболу бельгийской команде с состоянием экономики страны, то, в принципе, они прямо коррелируют один к одному, — отметила в эфире Примуса эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич. — И 8:0 — это еще приличный счет относительно того, насколько мы проигрываем самим себе в плане развития экономики, в плане утраченных возможностей и в плане утрачиваемых на сегодня возможностей.

Она размышляет над отсутствием мотивации у спортсменов:

— Компетентность футболистов второго состава Бельгии, как минимум, в восемь раз превышает компетентность лучших футболистов Республики Беларусь. Я бы хотела еще сравнить, сколько стоила для Бельгии игра ее второй сборной и сколько стоила для Беларуси, страны, с несравнимым с Бельгией ВВП, игра ее футболистов, которые, на мой взгляд, не умеют играть. Но, к сожалению, у меня нет таких цифр.

Мне кажется, что наши футболисты в общем-то и не заинтересованы играть, поскольку даже при такой игре они абсолютно всем обеспечены. Зачем им что-то делать, если у них и так уже все есть! У них есть дорогие автомобили, великолепная недвижимость, есть право нарушать ПДД и другие всевозможные выгоды от того, что они только числятся в сборной страны.

Вот этот счет «8:0» и есть иллюстрация всего того, что происходит в Беларуси — некомпетентность, которая очень дорого нам обходится, и разрушает не только репутацию игры в футбол, но и всей страны, — отметила аналитик.

События, происходящие в Беларуси, негативно отразятся, по ее мнению, и на таком масштабном культурном проекте, как «Славянский базар».

— Вообще идея «Славянского базара» мне очень нравится. Это прекрасный форум, замечательный праздник в Витебске и всей Беларуси. Это магнит, который приводил в Витебск огромное количество иностранных туристов. Но, к сожалению, все, к чему прикасается наша власть, превращается в некий токсичный актив, — прокомментировала Виктория Василевич подготовку властей к предстоящему форуму. — Я очень боюсь, что и «Славянский базар» вынужденно будет замаран именно из-за того, как будет сейчас организован.

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Аналитик предполагает, что в этом году фестиваль может превратиться в пропагандистский концерт.

— Истинное лицо тех, кто организует «Славянский базар», совершенно не за праздник культуры в Беларуси. Не знаю, что является целью этих людей, и очень волнуюсь за фестиваль в этом году по той причине, что он может превратиться в «нафталиновый красно-зеленый пропагандистский концерт», прославляющий неизвестно что и, самое главное, прославляющий не от души и не от сердца. Не исключено, что со сцены будут нестись панегирики в адрес конкретных физических лиц, находящихся у власти.

Хотя, я думаю, что у «Славянского базара» есть будущее в нашей стране. Думаю, что и культура возродится вместе со всем обществом и страной, и «Славянский базар» останется, потому что его формат был очень востребован большим количеством людей, — подытоживает Виктория Василевич. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Эксперт прокомментировала и последние события в спортивной и культурной жизни, которые считает символичными тому, что происходит сейчас в Беларуси.
 
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