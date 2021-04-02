В Сети говорят о белорусской бронетехнике, стянутой на границу с Украиной. Разбираемся, в чем дело

Источник материала: Tut.by

В Сети появились видео, на кадрах которого видны бронетранспортеры с нанесенными на них белыми полосами. Некоторые источники заявляют, что это белорусская бронетехника, которую стягивают к границе с Украиной. 42.TUT.BY рассказывает, что это и куда движется.

С чего все началось (и почему в связи с этим упоминаются российские войска)?

31 марта в Twitter-аккаунте @Girkin появилось короткое видео, на котором видны бронетранспортеры БТР-80 и грузовики. Согласно подписи к ролику, он снят в Логишине (городской поселок в Пинском районе Брестской области, недалеко от границы с Украиной).

На видео обратил внимание журналист немецкой газеты Bild Джулиан Репке, который сообщил у себя в Twitter о «продвижении белорусской армии к границе с Украиной». О том же в издании defence-blog.com написал основатель данного портала, военный аналитик Дмитрий (Дилан) Малясов, также сославшись на слова главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, что Россия наращивает группировку у украинских границ.

Отметим: беспокойство в конце марта вызвали кадры передвижения колонн бронетехники по Крымскому мосту — очевидцы заметили и сняли на видео кадры переброски по железной дороге САУ, грузовиков и БТР. В то же время колонны бронетехники заметили в других местах Крымского полуострова. Начальник пресс-службы Южного военного округа российской армии полковник Вадим Астафьев объяснил передвижения военной техники начавшейся контрольной проверкой войск.

Украинская сторона отнеслась к заявлению скептически: генштаб Украины на своей странице в Facebook процитировал доклад уже упомянутого главкома Руслана Хомчака о том, что «под видом контрольных проверок за зимний период обучения, поддержания боеготовности и общей подготовки к будущим стратегическим учениям „Запад-2021“ вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, востоке и юге».

В докладе указано, что если по состоянию на 30 марта Россия держала у украинских границ группировку из 28 батальонных тактических групп (БТГр), то в настоящее время она усиливается почти вдвое: дополнительно перебрасывается 25 БТГр, что «создает угрозу военной безопасности» Украины.

Почему в Пинском районе находится бронетехника?

Все довольно просто: перемещение бронетехники в Пинском районе объясняется плановыми мероприятиями.

В конце марта — начале апреля здесь проходит учение с участием военнослужащих 38-й десантно-штурмовой бригады. О нем написано (правда, без указания конкретного района) в Telegram-канале Министерства обороны , а также в пинской районной газете .

Что могут означать белые полосы на технике и связаны ли передвижения российских и белорусских войск?

Снятое в Брестской области видео вызвало беспокойство в Сети. В частности, в редакцию TUT.BY поступили вопросы на тему, что могут означать передвижения боевой техники вблизи границ Украины, а также почему на бронетранспортерах нанесены белые полосы (похожим образом была маркирована бронетехника при вводе войск, например, в Чехословакию в 1968 году).



Бронетехника в Пинском районе 31 марта 2021 года. Скриншот из видео. Источник: @Girkin / Twitter



Бронетехника в Чехословакии в 1968 году. Фото: wikipedia.org

За комментарием о том, что может происходить и почему белорусская техника так маркирована, мы обратились к военному аналитику Егору Лебедку.

— Судя по всему, на кадрах действительно белорусская техника (в колонне имеются грузовики МАЗ). Касательно белых полос на БТР — такие знаки часто используются на двусторонних учениях, то есть на тренировках, где подразделения противостоят не мишенной обстановке, а другим подразделениям. Например, такие знаки использовались на совместных белорусско-российских учениях в Мулино, где на технике военных из Беларуси рисовали такие полосы. Техника на тех учениях была исключительно российской (белорусам предоставляли для использования танки Т-72Б3 и боевые машины БМП-2), но сути это не меняет.

В Беларуси двусторонние учения проходят довольно редко. К примеру, недавнее мероприятие под Осиповичами предполагало отработку совместных специальных действий усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении, а о двусторонних (рота против роты) действиях не сообщалось. Однако то, что у нас такие мероприятия обычно не проводят, не значит, что они вообще невозможны. Связывать наличие белых полос с действиями против Украины довольно странно.

Что касается заявлений российской стороны о переброске войск на учения, то украинская сторона вряд ли может относиться к ним серьезно или вообще обращать на такие объяснения внимание: весной-летом 2014 года Россия накапливала силы у украинских границ также под видом учений, и все помнят, чем это закончилось. Для Украины в данном случае важен исключительно сам факт переброски крупных группировок к ее рубежам.

Определенно сказать ничего нельзя, но в плане передислокации войск с обеих сторон ситуация активно ухудшается по сравнению с предыдущими годами.