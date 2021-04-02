Мама включила камеру и легла спать с ребенком. Вот что было дальше

Источник материала: Tut.by

Будни матери Сумалы Свонг попали на видео, которое она разместила в TikTok. На записи с камеры видеонаблюдения ее полуторагодовалый сын никак не может уснуть. При этом мальчик бесцеремонно использует маму в качестве подушки (и даже стула). Автор ролика пошутила, написав, что Ники (так зовут сына) просто устроил вечеринку. Подписчики же оставляют забавные комментарии: «Боже, убереги меня», «Он танцует тверк» и «Я никогда не заведу детей».