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Мама включила камеру и легла спать с ребенком. Вот что было дальше

02.04.2021 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Будни матери Сумалы Свонг попали на видео, которое она разместила в TikTok. На записи с камеры видеонаблюдения ее полуторагодовалый сын никак не может уснуть. При этом мальчик бесцеремонно использует маму в качестве подушки (и даже стула). Автор ролика пошутила, написав, что Ники (так зовут сына) просто устроил вечеринку. Подписчики же оставляют забавные комментарии: «Боже, убереги меня», «Он танцует тверк» и «Я никогда не заведу детей».

@sumala.cwong

@chai_60 #momlife every day and night

 
 
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