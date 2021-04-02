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«Строго 18+». Моргенштерн и DJ Smash выпустили скандальный клип

02.04.2021 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский рэпер Моргенштерн выпустил новую версию танцевального хита нулевых «Новая волна» и провокационный клип на него. Автор песни DJ Smash тоже поучаствовал в съемках. В ролике артисты устраивают рейв в храме перед концом света.


Кадр из клипа

Где-то в альтернативной реальности в сторону планеты движется астероид. В преддверии апокалипсиса Моргенштерн в образе папы римского вместе с DJ Smash решают провести в храме рейв, чтобы скрасить последние минуты жизни прихожан. Такой сюжет у нового ролика на песню «Новая волна», второе дыхание которому подарили известный скандалист Моргенштерн и саунд-продюсер DJ Smash.

На то, что зрителя ждет что-то скандальное, с первых секунд видеоклипа намекает дисклеймер:

— Данное видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер. Мы не употребляем и не пропагандируем употребление психотропных веществ. Присутствует ненормативная лексика, сцены сексуального характера. Строго 18+.

Трек стал ремиксом на песню DJ Smash «Новая волна», которая взрывала танцевальные площадки в нулевых. В новом клипе есть прямые отсылки к оригинальному ролику: например, фирменное танцевальное движение из него.


Кадр из клипа

Кадр из клипа

Моргенштерн признался, что сам «плясал под «Волну», когда ему было 10 лет.

— Никогда бы не подумал, что вырасту и подарю этой легендарной песне вторую жизнь. Бегом на YouTube, ностальгируй или знакомься впервые. Господи, что не трек, то легенда, угомоните меня! — написал он в Instagram.

В свою очередь DJ Smash признался в соцсетях, что для него «было лишь одно удовольствие работать с маэстро Моргенштерном».


Фото: instagram.com/djsmash

За три часа новый клип Моргенштерна посмотрели более 900 тысяч раз. Почти 200 тысяч пользователей поставили ему «лайк», пять тысяч — «дизлайк».

Мы сознательно не публикуем ссылку на клип. При желании его можно найти в YouTube.

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Российский рэпер Моргенштерн выпустил новую версию танцевального хита нулевых «Новая волна» и провокационный клип на него. Автор песни DJ Smash тоже поучаствовал в...
 
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