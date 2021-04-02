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Белорусы впервые присоединятся к мировой акции «Зажги синим» в онлайн-формате

02.04.2021 14:41 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

2 апреля Беларусь присоединится к акции Light It Up Blue, которая традиционно проводится во Всемирный день информирования о проблеме аутизма. К своему пятилетию Семейный инклюзив-театр «і» при поддержке компании А1 создал для этого специальную онлайн-платформу. Все желающие могут снять виртуальные пазлы с театральной маски и разрушить таким образом стереотипы об аутизме.

Пазл, как и синий цвет, которым в этот день подсвечиваются достопримечательности и арт-объекты по всему миру, является символом аутизма – нарушения развития, которое влияет на коммуникацию и отношения с другими людьми. Этот образ связан с тем, что из-за своей уникальности и особенного восприятия вещей детям с таким расстройством часто бывает сложно найти свое место в обществе – так же как и отдельным деталям в мозаике.

Впервые в этом году белорусы смогут присоединиться к международной социальной акции в онлайн-формате: зайти на сайт worldautismday.by и нажать на кнопку «Снять пазл». Когда все пользователи вместе разберут виртуальные пазлы, маска стереотипов и непонимания, с которыми сталкиваются люди с аутизмом, исчезнет – и вместо нее появится символ Семейного инклюзив-театра «i».

Акция приурочена к премьере театра «Огонь и Лёд», которая также состоится в онлайн-формате 2 апреля: в 19:00 в эфире видеосервиса VOKA постановку смогут бесплатно увидеть все желающие из любой точки мира. На сайте worldautismday.by изображен эскиз одной из масок, которые художница Людмила Скитович сделала для детей, занятых в этом спектакле.

«Огонь и Лёд» – это первая в Беларуси постановка, созданная с помощью технологии virtual production, когда реальные актеры выступают в виртуальном пространстве. В центре сюжета – история Мастера, его Музы и их детей и учеников, рассказанная через балет, пластику, импровизацию, живую музыку и 3D-декорации.

Присоединиться к просмотру можно будет на сайте voka.tv или в мобильном приложении VOKA после авторизации по номеру телефона. Первый офлайн-показ спектакля состоится 24 апреля на сцене Дворца культуры Минского автомобильного завода. Билеты можно приобрести на сайте оператора kvitki.by. Телефон для справок: +37529 622-20-90.

 
 
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2 апреля Беларусь присоединится к акции Light It Up Blue, которая традиционно проводится во Всемирный день информирования о проблеме аутизма.
 
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