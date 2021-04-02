Как Россия (не) вмешивается: МИД РФ против расследования ООН пыток в Беларуси

интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Об этом заявил вТАСС замглавы МИД РФ





«По инициативе ЕС Совет создал в рамках Управления верховного комиссара ООН по правам человека своего рода миссию по расследованию нарушений прав человека в Беларуси в составе 11 следователей. <…>





Цель абсурдной антибелорусской затеи очевидна — смена действующего руководства страны, режима, как некоторые теперь называют законные власти. Убеждены, что Совет ООН по правам человека дискредитирует себя такими решениями, которые не имеют ничего общего с заботой о правах простых людей, да и вдобавок принимаются меньшинством государств — членов СПЧ», — сказал он.





Вершинин отметил, что на работу команды следователей из регулярного бюджета ООН планируется выделить около $ 2,6 млн «И это тогда, когда Всемирная организация вот уже несколько лет испытывает серьезные проблемы с финансированием, когда многие действительно нуждающиеся государства стоят в очереди за гуманитарной помощью к ООН», — добавил замглавы МИД РФ.





Проект резолюции по Беларуси был представлен Португалией от имени ЕС на сессии СПЧ ООН. В нем содержится утверждение о продолжающихся грубых нарушениях прав человека в Беларуси в связи с президентскими выборами 2020 года.





К верховному комиссару ООН по правам человека обращен призыв при содействии соответствующих экспертов осуществлять мониторинг положения в области прав человека в Беларуси, установить факты о нарушениях, а также собирать информацию с целью содействия привлечению виновных к правосудию.



