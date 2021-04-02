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Как Россия (не) вмешивается: МИД РФ против расследования ООН пыток в Беларуси

02.04.2021 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Создание Советом ООН по правам человека (СПЧ) миссии по расследованию нарушений прав человека в Беларуси преследует цель смены власти в этой стране.

Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«По инициативе ЕС Совет создал в рамках Управления верховного комиссара ООН по правам человека своего рода миссию по расследованию нарушений прав человека в Беларуси в составе 11 следователей. <…> 

Цель абсурдной антибелорусской затеи очевидна — смена действующего руководства страны, режима, как некоторые теперь называют законные власти. Убеждены, что Совет ООН по правам человека дискредитирует себя такими решениями, которые не имеют ничего общего с заботой о правах простых людей, да и вдобавок принимаются меньшинством государств — членов СПЧ», — сказал он.

Вершинин отметил, что на работу команды следователей из регулярного бюджета ООН планируется выделить около $ 2,6 млн «И это тогда, когда Всемирная организация вот уже несколько лет испытывает серьезные проблемы с финансированием, когда многие действительно нуждающиеся государства стоят в очереди за гуманитарной помощью к ООН», — добавил замглавы МИД РФ.

Проект резолюции по Беларуси был представлен Португалией от имени ЕС на сессии СПЧ ООН. В нем содержится утверждение о продолжающихся грубых нарушениях прав человека в Беларуси в связи с президентскими выборами 2020 года. 

К верховному комиссару ООН по правам человека обращен призыв при содействии соответствующих экспертов осуществлять мониторинг положения в области прав человека в Беларуси, установить факты о нарушениях, а также собирать информацию с целью содействия привлечению виновных к правосудию.
 
 
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Создание Советом ООН по правам человека (СПЧ) миссии по расследованию нарушений прав человека в Беларуси преследует цель смены власти в этой стране.
 
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