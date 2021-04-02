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В Колодищах под напряжение проводов попали строители – СК

02.04.2021 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Строители попали под напряжение проводов в Минском районе: проводится проверка, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

"По предварительной информации, два монтажника, 34 и 46 лет, находясь на одном из строительных объектов на территории агрогородка Колодищи Минского района, переставляли строительные леса и зацепили высоковольтные провода. В результате произошло короткое замыкание, строители получили электротравмы. Старший из мужчин перенес клиническую смерть. В настоящее время оба госпитализированы", - говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия изъята видеозапись и необходимая документация.

Минским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных мужчинам
 
 
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Строители попали под напряжение проводов в Минском районе: проводится проверка, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
 
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