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Пономарева: Беларуси и России не хватает общей стратегии во внешней политике
02.04.2021 14:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Сергей Гунеев
"На сегодня ни у РФ, ни у Беларуси нет сравнимых по плотности и охвату контактов ни с одной другой страной в мире, у нас действительно полноценный союз. В то же время остается огромный потенциал для дальнейшего сближения во всех сферах", ― отмечает эксперт.
Речь, по мнению политолога, должна идти не только о единой валюте, этот вопрос регулярно поднимается, он безусловно важен, но его решение уместно уже на завершающих уровнях интеграции, считает Пономарева. Сейчас нужно говорить о сближении по другим более ощутимым для населения, бизнеса и политических институтов направлениям, отмечает собеседница.
"Сам коллективный Запад нас подталкивает к большему и большему единению. Например, в условиях санкций, которые в ближайшие года и десятилетия Запад будет только расширять , усиления экономической кооперации ― это то направление, которое нам надо активно развивать, и это даст нашим странам неоспоримое преимущество", ― полагает Пономарева.
Чего не хватает Союзному государству
По мнению эксперта, Беларуси и России на данном этапе интеграции не хватает общей внешнеполитической стратегии, причем не только в плане голосования в ООН и на других международных площадках, но и в задействовании всех спектров гуманитарного сотрудничества на международном уровне.
© Photo : пресс-служба президента РБ
"Например, на днях стало известно, что белорусская группа
Если обижают нашего союзника, мы должны принимать жесткие меры, а не просто выражать несогласие, отмечает политический эксперт.
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Когда двум странам ― участницам Союзного государства пора решать вопрос о введении единой валюты и что нужно сделать до этого момента ― о перспективах...
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