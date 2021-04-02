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Пономарева: Беларуси и России не хватает общей стратегии во внешней политике

02.04.2021 14:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Пономарева: Беларуси и России не хватает общей стратегии во внешней политике
Уровень интеграции между Россией и Беларусью на данный момент самый высокий, отмечает собеседница Sputnik в связи с празднованием  Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля,  начиная с 1996 года, когда был подписан Договор о создании Союзного государства. В 2021 году интеграционному объединению исполняется 25 лет. 
© Sputnik / Сергей Гунеев
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"На сегодня ни у РФ, ни у Беларуси нет сравнимых по плотности и охвату контактов ни с одной другой страной в мире, у нас действительно полноценный союз. В то же время остается огромный потенциал для дальнейшего сближения во всех сферах", ― отмечает эксперт.

Речь, по мнению политолога, должна идти не только о единой валюте, этот вопрос регулярно поднимается, он безусловно важен, но его решение уместно уже на завершающих уровнях интеграции, считает Пономарева. Сейчас нужно говорить о сближении по другим более ощутимым для населения, бизнеса и политических институтов направлениям, отмечает собеседница.

"Сам коллективный Запад нас подталкивает к большему и большему единению. Например, в условиях санкций, которые в ближайшие года и десятилетия Запад будет только расширять , усиления экономической кооперации ― это то направление, которое нам надо активно развивать, и это даст нашим странам неоспоримое преимущество", ― полагает Пономарева.

Чего не хватает Союзному государству

По мнению эксперта, Беларуси и России на данном этапе интеграции не хватает общей внешнеполитической стратегии, причем не только в плане голосования в ООН и на других международных площадках, но и в задействовании всех спектров гуманитарного сотрудничества  на международном уровне.

© Photo : пресс-служба президента РБ
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"Например, на днях стало известно, что белорусская группа "Галасы ЗМеста", несмотря на то, что они предложили новый вариант песни, была отстранена от участия в Евровидении. Уже многие годы этот конкурс ―политическая площадка, где происходит апробация моделей поведения людей. Россия могла бы отказаться от участия в конкурсе из солидарности, тем более что у нас самих какая-то проблемная песня в этот раз. Или в случае с Олимпийскими играми, если Россию лишают выступления под национальным гимном и флагом, Беларусь  могла бы заявить свой протест", ― рассуждает Пономарева.

Если обижают нашего союзника, мы должны принимать жесткие меры, а не просто выражать несогласие, отмечает политический эксперт.

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