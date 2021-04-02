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Четыре года колонии усиленного режима: политзаключенного Игоря Рудчика отправили за решетку

02.04.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Заводского района Минска 2 апреля вынес приговор 26-летнему политзаключенному Игорю Рудчику.

Четыре года колонии усиленного режима: политзаключенного Игоря Рудчика отправили за решетку

Он признан виновным по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках) и приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает правозащитный центр «Весна».

Дело рассмотрела судья Елена Капцевич, гособвинение поддерживала помощник прокурора Заводского района Кочанова.

Игоря Рудчика обвинили в том, что 10 августа с 22.30 до 01.00 он участвовал в массовых беспорядках на перекрестке улиц Сурганова — Куйбышева — Беды, а именно сооружал баррикады, разбирал тротуарную плитку, восходил на баррикады, бил палкой по свалке, залезал на опору дорожного знака. По версии следствия, он нецензурно выражался и обнажался — снимал майку и махал ей на баррикадах.

Среди доказательств были представлены фотографии, на которых мужчина, похожий на Рудчика, держит деревянную палку и бьет по баррикадам. К делу приобщены скриншоты из социальных сетей, новости с интернет-порталов. Во время обыска дома у политзаключенного не было ничего извлечено.

В суде Рудчик признал, что участвовал в акции, поднимался на баррикады и бил по ним, однако он утверждает, что не создавал препятствий сотрудникам милиции и не устанавливал баррикады. Рудчик отрицает участие в вооруженном нападении. В последнем слове политзаключенный извинился за то, что сделал.

В прениях адвокат обвиняемого Елена Мойсеня подчеркнула, что ее подзащитный не интересуется политикой и не участвует в общественной жизни, поэтому дело нельзя трактовать как политическое. Она отметила, что Рудчик не устанавливал баррикады, а стоял на них, напомнила об отсутствии предварительного сговора. По мнению адвоката, действия Рудчика подпадают под ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.

Сторона обвинения подчеркнула, что отягчающими обстоятельствами стали предварительный сговор и состояние алкогольного опьянения, однако чистосердечное признание смягчает вину. Гособвинитель попросила исключить из обвинения удары руками и ногами по предметам и наказать обвиняемого четырьмя годами лишения свободы в колонии усиленного режима.

Кроме того, помощник прокурора ходатайствовала о взыскании ущерба в пользу «Минсктранса» на 3.000 рублей и «Спецкоммунтранса» — на 21.000 рублей. Иск будет рассмотрен в гражданском порядке.

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Теги: Минск
 
 
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Суд Заводского района Минска 2 апреля вынес приговор 26-летнему политзаключенному Игорю Рудчику.
 
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