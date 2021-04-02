Huawei представила свой первый монитор за 200 долларов

Источник материала: Onliner

Huawei анонсировала новый для компании продукт — монитор. Он получил лаконичное название Huawei Display 23.8", в котором цифры указывают на диагональ экрана. Новинка будет продаваться по цене около $207.

У монитора тонкие рамки: верхняя и боковые по 5,7 мм. Таким образом, площадь дисплея относительно лицевой поверхности Huawei Display 23.8" составила 90%. В новинке используется IPS-матрица с разрешением Full HD (1920 на 1080). Контрастность равняется 1000:1, а угол обзора — 178 градусов.





Монитор получил сертификации TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free, которые призваны лучше защищать зрение пользователя и снижать негативный эффект от долгой работы за дисплеем.

Предзаказы уже начались, а в продаже монитор появится 14 апреля.