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Huawei представила свой первый монитор за 200 долларов
Источник материала: Onliner
Huawei
У монитора тонкие рамки: верхняя и боковые по 5,7 мм. Таким образом, площадь дисплея относительно лицевой поверхности Huawei Display 23.8" составила 90%. В новинке используется IPS-матрица с разрешением Full HD (1920 на 1080). Контрастность равняется 1000:1, а угол обзора — 178 градусов.
Монитор получил сертификации TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free, которые призваны лучше защищать зрение пользователя и снижать негативный эффект от долгой работы за дисплеем.
Предзаказы уже начались, а в продаже монитор появится 14 апреля.
23.5", 16:9, 1920x1080, VA, изогнутый (1800R), 144 Гц, AMD FreeSync Premium, интерфейсы HDMI+DisplayPort
23.8", 16:9, 1920x1080, IPS, 75 Гц, AMD FreeSync, интерфейсы HDMI+D-Sub (VGA)
34", 21:9, 3440x1440, VA, изогнутый (1500R), 144 Гц, AMD FreeSync Premium, интерфейсы HDMI+DisplayPort
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