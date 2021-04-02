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Huawei представила свой первый монитор за 200 долларов

02.04.2021 14:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Huawei анонсировала новый для компании продукт — монитор. Он получил лаконичное название Huawei Display 23.8", в котором цифры указывают на диагональ экрана. Новинка будет продаваться по цене около $207.

У монитора тонкие рамки: верхняя и боковые по 5,7 мм. Таким образом, площадь дисплея относительно лицевой поверхности Huawei Display 23.8" составила 90%. В новинке используется IPS-матрица с разрешением Full HD (1920 на 1080). Контрастность равняется 1000:1, а угол обзора — 178 градусов.

Huawei представила свой первый монитор за 200 долларов

Монитор получил сертификации TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free, которые призваны лучше защищать зрение пользователя и снижать негативный эффект от долгой работы за дисплеем.

Предзаказы уже начались, а в продаже монитор появится 14 апреля.

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Huawei анонсировала новый для компании продукт — монитор. Он получил лаконичное название Huawei Display 23.8", в котором цифры указывают на диагональ экрана. Новинка будет...
 
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