В хозяйстве пригодится. Подборка полезного инструмента и техники к началу дачного сезона

Источник материала: Onliner

Кажется, зима окончательно отступила, и тепло наступает по всем атмосферным фронтам. А значит, открывается новый дачный сезон. Для многих он уже давно стартовал с первой рассадой помидор на подоконнике. Но на самом участке еще наверняка предстоит много работы. Как облегчить себе жизнь при обустройстве дачи к сезону-2021? Собрали для вас полезную технику и инструменты.

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