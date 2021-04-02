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В хозяйстве пригодится. Подборка полезного инструмента и техники к началу дачного сезона

02.04.2021 14:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Кажется, зима окончательно отступила, и тепло наступает по всем атмосферным фронтам. А значит, открывается новый дачный сезон. Для многих он уже давно стартовал с первой рассадой помидор на подоконнике. Но на самом участке еще наверняка предстоит много работы. Как облегчить себе жизнь при обустройстве дачи к сезону-2021? Собрали для вас полезную технику и инструменты.

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Веерные грабли для уборки старой листвы


Грабли веерные Gardena 17202-20
грабли веерные, сталь
68,00 р.
4 предложения
Грабли веерные Центроинструмент Грабли веерные Твой любимый сад 0231-5
грабли веерные, сталь
30,93 р.
5 предложений
Грабли веерные Fiskars 1019606
1 отзыв
грабли веерные, пластик
71,00 р.
5 предложений
Сравнить эти товары →
Все веерные грабли в Каталоге

Зубчатые грабли для ухода за почвой и сбора мусора


Грабли зубчатые Fiskars 1016036
грабли зубчатые, сталь, 0.67 кг
59,20 р.
6 предложений
Грабли зубчатые Gardena 17201-20
грабли зубчатые, сталь
37,00 р.
4 предложения
Грабли зубчатые Центроинструмент Грабли Молодость моя 1004-12-Ч
1 отзыв
грабли зубчатые, сталь
12,70 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Все зубчатые грабли в Каталоге

Секаторы ручные для обрезки веток в вашем саду


Секатор Центроинструмент Секатор титановый контактный с храповым механизмом 0233
4 отзыва
секатор, сталь
23,68 р.
9 предложений
Секатор Fiskars 1000567
2 отзыва
секатор, сталь, 0.2 кг
35,80 р.
9 предложений
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Все секаторы в Каталоге

Садовые ножницы для кустарников


Ножницы садовые Fiskars 1001433
1 отзыв
ножницы садовые, сталь, 0.84 кг
70,00 р.
10 предложений
Ножницы садовые Центроинструмент 1388
ножницы садовые, сталь
7,34 р.
1 предложение
Ножницы садовые Центроинструмент Ножницы садовые 0210
1 отзыв
ножницы садовые, сталь
49,19 р.
9 предложений
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Все садовые ножницы в Каталоге

Аккумуляторные кусторезы и ножницы для красивых живых изгородей


Кусторез Champion HTE410
кусторез, электрический двигатель, 520 Вт, длина лезвия: 410 мм
119 р.
8 предложений
Кусторез Bosch AHS 50-20 LI (без АКБ)
1 отзыв
кусторез, аккумуляторный двигатель, длина лезвия: 500 мм
284 р.
16 предложений
Кусторез + ножницы Bosch ASB 10.8 LI Set 0600856302 (с АКБ)
1 отзыв
кусторез + ножницы, аккумуляторный двигатель, длина лезвия: 120 мм
–12%281 р.
21 предложение
Сравнить эти товары →
Все электрические кусторезы в Каталоге

Проволока с металлическим стержнем для подвязки растений


Проволока для подвязки Truper Bimbo 12322
проволока для подвязки
6,58 р.
1 предложение

Топоры для дачных работ


Топор Fiskars 1015640
2 отзыва
топор, сталь, 1.1 кг
121 р.
10 предложений
Топор Patriot APF-600
топор, сталь
31,00 р.
10 предложений
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Топоры в Каталоге

Совки для посадочных и пересадочных работ


Совок Fiskars 1000694
совок, пластик, 0.1 кг
17,30 р.
10 предложений
Совок Startul Garden ST6091-02
совок, сталь
3,67 р.
1 предложение
Совок Gardena Совок цветочный 8929-20
совок, сталь
29,00 р.
8 предложений
Сравнить эти товары →
Все совки в Каталоге

Мексиканские мачете


Мачете Truper 15893
2 отзыва
мачете/пила ручная, сталь
48,03 р.
3 предложения
Мачете Truper 13098
мачете/пила ручная, сталь
69,63 р.
4 предложения
Сравнить эти товары →
Все мачете в Каталоге

Ручные пилы


Пила ручная Центроинструмент БЦМ 1736-16
1 отзыв
пила ручная, сталь
19,53 р.
1 предложение
Пила ручная Fiskars 1000614
пила ручная
111 р.
9 предложений
Пила ручная Samurai W-330-LH(2)
1 отзыв
пила ручная, сталь
42,32 р.
1 предложение
Пила ручная Gardena 135 P
пила ручная
96,00 р.
7 предложений
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Все пилы в Каталоге

Лопаты разных типов и размеров


Лопата штыковая остроконечная Fiskars 1001568
1 отзыв
лопата штыковая остроконечная, сталь
81,90 р.
8 предложений
Лопата штыковая остроконечная Fiskars 1026686
2 отзыва
лопата штыковая остроконечная, сталь, 1.96 кг
47,10 р.
7 предложений
Лопата совковая Fiskars 1003457
лопата совковая (шуфель), сталь, 2.15 кг
37,49 р.
7 предложений
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Все лопаты в Каталоге

Удалитель сорняков с корнем для ухода за газоном и огородом


Корнеудалитель Fiskars 1020125
корнеудалитель, сталь, 1.25 кг
153 р.
8 предложений
Корнеудалитель Центроинструмент Корнеудалитель 0456-6
корнеудалитель, сталь
13,34 р.
4 предложения
Корнеудалитель Центроинструмент Корнеудалитель 0231-8
корнеудалитель, сталь
11,75 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Все корнеудалители в Каталоге

Культиваторы для обработки почвы


Культиватор (разрыхлитель) Fiskars 1001601
культиватор (разрыхлитель)/тяпка, пластик, 0.17 кг
28,00 р.
9 предложений
Культиватор (разрыхлитель) Palisad 62045
культиватор (разрыхлитель), сталь, 0.25 кг
18,69 р.
2 предложения
Культиватор (разрыхлитель) Gardena Рыхлитель ручной 8921-20
культиватор (разрыхлитель), сталь
38,00 р.
4 предложения
Культиватор (разрыхлитель) Fiskars 1000728
культиватор (разрыхлитель), сталь, 0.09 кг
39,80 р.
6 предложений
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Все культиваторы в Каталоге

Разбрасыватель-сеялка для удобрений, семян и технической соли


Разбрасыватель-сеялка Gardena Разбрасыватель-сеялка 00432-20
3 отзыва
разбрасыватель-сеялка
158 р.
2 предложения

Наборы инструментов

Секатор Gardena Комлект садовых инструментов 8970-20
совок/секатор/тяпка
154 р.
5 предложений
Вилка для прополки Palisad 63020
вилка для прополки/совок/тяпка, сталь
44,10 р.
7 предложений
Вилка для прополки Palisad 62905
вилка для прополки/совок/тяпка, сталь
32,72 р.
3 предложения
Сравнить эти товары →
Все наборы садовых инструментов в Каталоге

Крутые тачки


Тачка ECO WB351-2
5 отзывов
двухколесная, грузоподъёмность: 350 кг, объём: 130 л, 15.3 кг
166 р.
5 предложений
Тачка Klasse KL80130-2A
двухколесная, грузоподъёмность: 300 кг, объём: 130 л, 15 кг
124 р.
1 предложение
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Все тачки в Каталоге

Аккумуляторные опрыскиватели для сада. Можно использовать как мини-мойку


Аккумуляторный опрыскиватель Patriot PT-16LI
3 отзыва
аккумуляторный, 16 л, расход 5 л/мин, 4 бар, корпус: пластик, штанга: алюминий, оранжевый
–38%184 р.
9 предложений
Аккумуляторный опрыскиватель Patriot PT-12AC
3 отзыва
аккумуляторный, 12 л, расход 3.1 л/мин, 4 бар, корпус: пластик, штанга: алюминий, оранжевый
–20%122 р.
3 предложения
Аккумуляторный опрыскиватель Умница ОЭЛ-12
аккумуляторный, 12 л, расход 2.6 л/мин, 5.5 бар, корпус: пластик, штанга: пластик, телескопическая штанга, красный, 3.15 кг
210 р.
2 предложения
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Все опрыскиватели в Каталоге

Лестницы и стремянки для работ на высоте


Лестница-стремянка Алюмет алюминиевая AM705
4 отзыва
лестница-стремянка, 5 ступеней, алюминий, верхняя площадка, поручни
64,60 р.
7 предложений
Лестница-стремянка Алюмет трехсекционная универсальная 5310 3x10
2 отзыва
лестница-стремянка, 30 ступеней, алюминий
259 р.
9 предложений
Лестница Dinko LS 108 (8 ступеней)
1 отзыв
приставная лестница, 8 ступеней, алюминий
47,09 р.
4 предложения
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Все лестницы в Каталоге с доставкой

Мойки высокого давления для капитальной уборки


Мойка высокого давления Bort BHR-1600-SC
4 отзыва
1600 Вт, 420 л/ч, максимальное рабочее давление: 90 Бар, длина шланга: 5 м
184 р.
17 предложений
Мойка высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750.0
6 отзывов
2100 Вт, 450 л/ч, максимальное рабочее давление: 125 Бар, максимальная температура на входе: 40 °C, длина шланга: 8 м
798 р.
27 предложений
Мойка высокого давления Daewoo Power DAW 500
8 отзывов
2100 Вт, 500 л/ч, максимальное рабочее давление: 155 Бар, максимальная температура на входе: 50 °C, длина шланга: 6 м
362 р.
5 предложений
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Все мойки высокого давления в Каталоге

Хозяйственные пылесосы для серьезных работ на даче


Пылесос Karcher WD 3 P Premium 1.629-891.0
23 отзыва
хозяйственный, пылесборник: мешок+контейнер, мощность всасывания: 200 Вт, потребление: 1000 Вт, без регулировки мощности, шум 75 дБ
305 р.
42 предложения
Пылесос Bosch AdvancedVac 20 [06033D1200]
16 отзывов
хозяйственный, пылесборник: мешок+контейнер, мощность всасывания: 300 Вт, потребление: 1200 Вт, без регулировки мощности, шум 78 дБ
303 р.
39 предложений
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Все хозяйственные пылесосы в Каталоге

Стеклоочистители для окон в доме, теплицах и на террасах. Подходят и для плитки

Стеклоочиститель Bosch GlassVac
8 отзывов
для мытья окон, пылесборник: контейнер, потребление: 15 Вт, без регулировки мощности
191 р.
22 предложения
Стеклоочиститель Karcher WV 6 Plus
1 отзыв
для мытья окон, пылесборник: контейнер, без регулировки мощности
245 р.
33 предложения
Стеклоочиститель Jimmy VW302
1 отзыв
для мытья окон, пылесборник: контейнер, потребление: 18 Вт, без регулировки мощности, шум 70 дБ
115 р.
27 предложений
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В хозяйстве пригодится. Подборка полезного инструмента и техники к началу дачного сезона

 
 
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Кажется, зима окончательно отступила, и тепло наступает по всем атмосферным фронтам. А значит, открывается новый дачный сезон. Для многих он уже давно стартовал с...
 
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