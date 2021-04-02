Низкие цены и небольшой ассортимент. «Виталюр» анонсирует открытие «мягких дискаунтеров»

Источник материала: Onliner

В 2021-м не обойдется без перемен в сфере торговли (закрытие Bigzz в Expobel уже задало тон году). Так, «Виталюр», появившийся уже почти в каждом столичном квартале, анонсирует появление нового формата: нас ждет «мягкий дискаунтер», или (если по-простому) магазины с низкими ценами, но при этом небольшим ассортиментом. По расчетам, на площади около 120 квадратных метров будет представлено не более 2000 наименований товара.

«Зайдет» формат под брендом «Виталюр. Эконом». Первые три объекта появятся уже в начале мая и будут находиться в Минске. Адреса, пароли, явки: Тарханова, 9; Логойский тракт, 30; Кижеватова, 72/1.

— Отличительными особенностями нового проекта станут низкие цены, высокая доля на прилавках продукции собственной торговой марки, большое количество акционных предложений. Ассортимент будет в основном состоять из товаров продовольственной группы. Компания ожидает, что трансформация выбранных магазинов потребует небольших затрат, а также приведет к снижению и установке стабильно невысоких операционных расходов, что сделает бизнес-модель достаточно привлекательной. Оптимизация торговых площадей, оборудования, персонального состава позволит установить минимальную наценку на товары, — пояснили в компании.

Помимо этого, мы недосчитаемся нескольких работающих сейчас магазинов. Так, «Виталюр», расположенный в Минске по адресу Плеханова, 89, не работает уже с 29 марта. Компанию ему составят магазины в Бобруйске (Социалистическая, 197), Барановичах (Промышленная, 16), Борисове (Гречко, 4). Закрытие объектов запланировано до конца первого полугодия. «Все желающие сотрудники закрывающихся магазинов получат возможность трудоустройства в других магазинах сети либо будут иметь приоритеты у нового оператора торговли, который займет торговые помещения», — уточнили в «Виталюре».